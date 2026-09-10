Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın altıncı Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Döviz, altın, borsa, mevduat ve kredi piyasalarını ilgilendiren kararın ardından politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinde kalıp kalmayacağı belli olacak.

TCMB'nin açıklayacağı karar kadar karar metninde enflasyon, iç talep ve para politikasının gelecek dönemine ilişkin verilecek mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin Eylül 2026 faiz kararı bugün, 10 Eylül 2026 Perşembe günü 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası'nın daha önce yayımladığı Para Politikası Kurulu takviminde Eylül toplantısının tarihi 10 Eylül olarak belirlenmişti.

TCMB'nin bir önceki faiz kararı 23 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmış, ağustos ayında ise planlı PPK toplantısı gerçekleştirilmemişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından politika faizine ilişkin karar, kısa gerekçesiyle birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

Eylül ayı PPK toplantısının ayrıntılı özeti ise 17 Eylül 2026 tarihinde yayımlanacak.

TCMB FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasaların odağındaki en önemli soru Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceği.

TCMB'nin alacağı karar saat 14.00'te kesinleşecek. Kurulun faiz kararında enflasyon görünümü, iç talep, kredi koşulları, fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kuru gelişmeleri ve küresel ekonomik koşullar gibi birçok gösterge etkili olacak.

Kararla birlikte politika faizinin mevcut seviyesinde tutulup tutulmayacağı veya faiz oranında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği belli olacak.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ YÜZDE KAÇ?

10 Eylül toplantısı öncesinde TCMB politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası, 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakılmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

TCMB'nin faiz kararı yalnızca finans piyasalarını değil, birikimini mevduatta değerlendirenlerden kredi kullanmayı planlayanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

Politika faizinde yapılabilecek değişiklikler piyasa faizleri, bankaların fonlama maliyetleri ve yatırımcı beklentileri üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle kararın ardından dolar ve Euro, gram altın, Borsa İstanbul, tahvil piyasası, mevduat ve kredi faizlerindeki hareketler izleniyor.

Ancak politika faizindeki bir değişikliğin bankaların mevduat veya kredi faizlerine aynı gün ve aynı oranda yansıması gerekmiyor. Bankaların uyguladığı oranlar piyasa koşulları, vade, risk ve fonlama maliyetleri gibi farklı unsurlara göre şekilleniyor.

2026 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTILARI NE ZAMAN?

TCMB'nin takvimine göre 10 Eylül toplantısının ardından yıl içinde iki planlı faiz toplantısı daha gerçekleştirilecek.

10 Eylül 2026: Eylül faiz kararı

22 Ekim 2026: Ekim faiz kararı

10 Aralık 2026: Aralık faiz kararı