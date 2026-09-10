Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve merkez bankalarının para politikası gündemin merkezinde kalmaya devam ediyor. Yurt içinde gözler bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrilirken, küresel tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi izlenecek. Borsa İstanbul'da ise güne yatay bir başlangıç yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ara seçimlere kadar düşmesini beklemediğini söyledi. Trump ayrıca savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini öne sürerken, Hürmüz Boğazı'nın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Jeopolitik cephede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mykolaiv kentindeki bir İHA deposunun yanı sıra Karadeniz'deki Chornomorsk Limanı'nı ve Odesa yakınlarındaki iki gemiyi vurduğunu açıkladı. İran'ın Ürdün'e yönelik saldırısında ise ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü öne sürüldü.

ŞİMŞEK'TEN DALGALI KUR MESAJI

Yurt içinde ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kur rejimine ilişkin açıklamaları oldu. Şimşek, serbest dalgalı kur rejimine geri dönmenin arzu edilir olduğunu ancak bunun gerçekleşebilmesi için belirli koşulların oluşması gerektiğini söyledi.

Küresel finans kuruluşlarından da faizlere ilişkin yeni değerlendirmeler geldi. Goldman Sachs Research, faiz oranlarını yukarı yönlü baskılayan mali endişelerin devam etmesini bekliyor.

Morgan Stanley ise Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) enflasyondaki yukarı yönlü risklerle mücadele etmek amacıyla faiz artırımlarının hızını artırabileceğini, ancak adımların bazı piyasa katılımcılarının beklediği kadar sert olmayabileceğini bildirdi.

Teknoloji tarafında ise Apple'ın yeni ürünleri gündemde. Şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı ve yeni modellerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı.

BUGÜN GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

Yurt içinde günün en önemli gelişmesi TCMB'nin faiz kararı olacak. Piyasa beklentileri politika faizinin mevcut seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Kararın ardından yayımlanacak metindeki enflasyon, iç talep ve para politikasının seyrine ilişkin mesajlar da piyasalar tarafından izlenecek.

Avrupa'da ise ECB'nin faiz kararı açıklanacak. İran kaynaklı jeopolitik gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve bunun enflasyon üzerindeki riskleri artırması nedeniyle ECB'nin vereceği mesajlar küresel piyasalar açısından önem taşıyor.

ABD'DE KRİTİK ENFLASYON VERİLERİ GELİYOR

ABD'de bugün ÜFE verisi açıklanacak. Verinin ardından cuma günü açıklanacak TÜFE rakamları takip edilecek. ABD enflasyon verileri, Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Yurt içinde ise TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yarın yayımlanacak. Ankette piyasa profesyonellerinin enflasyon, döviz kuru, faiz ve büyümeye ilişkin güncel beklentileri görülecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 eylül 2026 tarihinde duyurduğu bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;

NETGL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ALVES – Şirket payları bugünden itibaren YİP’te işlem görmeye başlayacak.

ANELE – VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Ekim’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

AAGYO – Küçükçekmece 6. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından açılan ihalenin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.

AKBNK – Banka tarafından gerçekleştirilen 516 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının Doğru Varlık tarafından kazanıldığı açıklandı.

AKBNK – Banka tarafından gerçekleştirilen 1,5 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının GLCVY tarafından kazanıldığı açıklandı.

AKSGY – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi'nin yenilendiği açıklandı.

ATSYH – Süleyman Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek gönüllü pay alım teklifinin fiyatının 104 TL olduğu ve gönüllü pay alımının bugün başlayıp 23 Eylül’de sona ereceği açıklandı.

AKHAN – Şirketin, FOODIST İstanbul 2026 Fuarı’na katılım sağladığı ve 10 milyon dolar tutarında sipariş hacmi yakaladığı açıklandı.

BVSAN – Önder Bülbüloğlu tarafından 1.128.000 adet payın pay başına 95,67 TL fiyattan TAS’ta 1 alıcıya (TERA) TAS’ta satışının gerçekleştiği açıklandı.

BORSK – Adapazarı Şeker Fabrikası’nın 50 milyon dolara alındığı açıklandı.

CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 130 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından gerçekleştirilen pay satışı kapsamındaki kaynağın şirket hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılmasının planlandığı açıklandı.

DYOBY – 1 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

INFO – 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

JANTS – Şirket bağlı ortaklığı JMW Jant’ın TOGG tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında tedarikçi olarak seçildiği açıklandı.

KOTON – Şirketin, Bahreyn’de mağaza açtığı belirtildi.

KGYO – İstanbul 3. Etap projesinde tamamlanma ve teslim aşamasına gelinirken, projeden gerçekleştirilen satışlar kapsamında 2026 yıl sonu finansallarında 663,2 milyon TL gelir katkısı beklendiği, projede kalan taşınmaz satışlarından ise sonraki dönemlerde yaklaşık 50 milyon dolar ek hasılat elde edilmesinin ön görüldüğü açıklandı.

KAPLM – Compartment Polaris tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KZGYO – Kuzu Toplu Konut tarafından 6.000.000 adet payın pay başına 21 TL fiyattan bir alıcıya (TERA) TAS’ta satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

KTLEV – Şirket payları da dahil olmak üzere Pusula Finans Holding’in pay sahibi olduğu Pusula Portföy ve Pusula Yatırım Menkul Değerler’in Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı açıklandı.

MAKIM – Aracı kurumu ile likidite sağlayıcılık sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

MARBL – Şirketin iştiraki Marble Systems’in 738.405 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

MZHLD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 540 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

OZKGY – Yapımına başlanan The Ritz – Carlton Kemer Otelinin, markası altında işletilmesi kapsamında Marriott International sözleşme imzalandığı açıklandı.

PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PETUN – 1 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

PEKGY – Şirketin 314.754.719 adet A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralan Tera Yatırım Holding’in şirket kontrolünü elde etmesi nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifinin 18,77 TL olarak SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

RGYAS – Şirketin, müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Feriköy Gayrimenkul'ün tamamına sahibi olacağı işlemi tamamladığı açıklandı.

TUPRS – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

VESBE – 127 gün vadeli 29,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VANGD – Şirketin, Van’da bulunan taşınmaz, fabrika, makine, teçhizat ve diğer varlıkların Van – Bes Besicilik’e kiralanmasına ilişkin sözleşme kapsamında açtığı dava ve ihtiyati tedbir talebi sonucunda, mahkeme kararı doğrultusunda, kira sözleşmesine konu tüm varlıkların alt kiraya verilmesi, üçüncü kişilere devredilmesi veya teslim edilmesi, satılması ya da tesis dışına çıkarılmasının tedbiren engellendiği ve söz konusu kiralananların Şirket’e tedbiren teslimine karar verildiği açıklandı.

ZERGY – Şirket portföyünde yer alan Kocaeli Kartepe’deki 1.110 adet bağımsız bölümden oluşan Zeray Harmony City Projesi'nde Kartepe Belediye Başkanlığı tarafından B Blok'a ilişkin Yapı Ruhsatının düzenlendiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HUNER – Şirket sermayesinin 1 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

HRKET – Şirket sermayesinin 115,2 milyon TL’den %1.300 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

INFO – Şirket sermayesinin 960,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 960,3 milyon TL artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KORDS – Şirket sermayesinin 194,5 milyon TL’den %1.800 oranında bedelsiz olarak 3,5 milyar TL artışla 3,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MEGMT – Şirket sermayesinin 265 milyon TL’den %860 oranında bedelsiz olarak 2,2 milyar TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ONRYT – Şirket sermayesi 14 Eylül’de 62,8 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 188,5 milyon TL artışla 251,3 milyon TL’ye yükseltilecek.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat PLTUR 0,6088 0,5175 %2,85 10.09.2026 21,34 20,73

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa İstanbul şirketlerinin 9 eylül 2026 tarihinde KAP'a ilettiği pay alım satım bildirimlerine ilişkin verilerden öne çıkanlar şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 389.275 adet pay 38,24 – 38,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 155,70 – 165,00 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %60,03’e yükseldi.

BVSAN – Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu tarafından 95,67 TL fiyattan 1.128.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,94’e geriledi.

CWENE – Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından 31,80 – 31,90 TL fiyat aralığından 11.415.836 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,68’e geriledi.

CWENE -Bulls Portföy tarafından 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,64’e geriledi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 757.827 adet pay 9,42 – 9,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 411.417 adet pay 10,99 – 11,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 18,50 TL fiyattan 23.217.478 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,58’e yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 17,74 – 17,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,21 – 11,50 TL fiyattan 106.289 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,10’a yükseldi.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 16,91 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,34’e yükseldi.

HATEK – Bank of America Corporation tarafından 13,28 – 13,38 TL fiyat aralığından 411.963 adet alış ve 116.199 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,03’e yükseldi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,58 – 11,70 TL fiyat aralığından 4.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %55,15’e yükseldi.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 33,40 – 34,76 TL fiyat aralığından 4.004.569 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,81’e geriledi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.328.377 adet pay 34,76 – 37,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Tera Portföy tarafından 4.820.119 adet alış ve 418.349 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %15,80’e yükseldi.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 207,70 – 216,10 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,71’e yükseldi.

TMPOL – Tera Portföy tarafından 54.590 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,17’ye yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler; SEKUR - Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (Saat 14:00 – Olağanüstü)

(İNFO YATIRIM)