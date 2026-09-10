Borsa İstanbul'da işlem gören Platform Turizm Taşımacılık (PLTUR), kar payı dağıtımının 2. taksit ödemesini bugün gerçekleştiriyor.

Hak kullanım tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla şirketin hisse fiyatında temettü kaynaklı teorik fiyat düzeltmesine gidildi.

PLTUR Temettü ve Fiyat Düzeltme Detayları



• Hisse Kodu: PLTUR.E

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,6087844 TL

• Teorik Fiyat: 20,731 TL

Not: Açıklanan teorik fiyat, Borsa İstanbul tarafından fiyat adımına yuvarlanmamış ham değeriyle duyurulmuştur. PLTUR payları, bugünkü seansta temettü ödemesi düşülmüş bu yeni referans fiyatı üzerinden işlem görmeye başlayacaktır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.