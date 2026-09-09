BofA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, kurumun HATEKS'teki dolaylı pay oranı yüzde 5 sınırını aştı.

Açıklamaya göre BofA’nın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, 8 Eylül 2026 tarihinde HATEKS hisselerinde yoğun bir işlem trafiği gerçekleştirdi:

• İşlem Tarihi: 8 Eylül 2026

• Fiyat Aralığı: 13,28 TL – 13,38 TL

• Toplam Alış: 411.963 lot

• Toplam Satış: 116.199 lot

• Net Alınan Pay: 295.764 lot

ORTAKLIK ORANI YÜZDE 5,032'YE YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen alım-satım işlemleri neticesinde, Bank of America Corporation’ın iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla HATEKS sermayesinde sahip olduğu dolaylı paylar ve oy haklarının oranı 8 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 5,032 seviyesine ulaştı.

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