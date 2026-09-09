Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında şirket malvarlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon TL tutarında haciz işlendiği bildirildi.

Haciz uygulanan üretim makinelerinin faal durumda olduğu ve tesislerdeki imalat süreçlerinin aksamadan devam ettiği belirtildi.

Haczedilen malvarlıklarına yönelik şu aşamada herhangi bir satış talebinin veya verilmiş bir satış kararının bulunmadığı kaydedildi.

İcra işlemlerine karşı yasal adımların atıldığı ifade edildi. 1 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde tebliğ edilen altı ihtarnameye yanıt verildiği, Kahramankazan İcra Dairesi’nin 2026/2459 Esas sayılı dosyasında yapılan itiraz üzerine takibin durdurulduğu duyuruldu. Diğer icra dosyalarına ilişkin inceleme ve itiraz hazırlıkları ise devam ediyor.

HİSSELERDE İŞLEM SIRASI DURDURULDU, PAZAR DEĞİŞTİ

Gelişmelerin ardından Borsa İstanbul A.Ş., Kotasyon Yönergesi'nin ilgili maddeleri uyarınca radikal bir karar aldı.

• İşlem Arası: Şirket paylarının işlem sırası 9 Eylül 2026 tarihinde kapalı kalacak.

• Yeni Pazar: ALVES payları, 10 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda (eski adıyla Gözaltı Pazarı) yeniden işleme açılacak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Şirketteki kriz yalnızca finansal boyutla sınırlı kalmadı. Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan, yürütülen bir adli soruşturma kapsamında tutuklandı.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğunu belirten şirket, tutuklama kararına karşı hukuki başvuruların 21 Ağustos 2026 tarihinde yapıldığını aktardı.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevini yerine getiremediği bu süreçte, şirket sevk ve idaresi Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Alabıcak tarafından yürütülüyor. Şirket; tüzel kişiliğe yönelik bir kısıtlama, kayyım atanması veya üretimi durduran herhangi bir adli kararın bulunmadığını vurguladı.

HİSSELERDE SON DURUM

Süreçte yaşanan olumsuz haber akışının ardından Alves Kablo hisselerindeki sert düşüş dikkat çekmişti.

Bugün ise hisselerde toparlanma sinyali kendini gösterdi. Saat 13:48 itibarıyla yüzde 6 oranında yükselen ALVES payları 1,33 liradan işlem görüyor.

Zirve seviyelerinden kademeli olarak gerileyen hisse fiyatı, taban serileri ve yoğun satış baskısının ardından 1,30 TL seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

Yaşanan tepki alımlarıyla günü yüzde 6,40 artıda sürdürse de hissenin grafikteki genel trendi uzun süredir devam eden sert düşüş kanalını gözler önüne seriyor.

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