Şirketin pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan, 9 Eylül 2026 tarihinde şirket hesaplarına 130 milyon TL tutarında sermaye avansı aktardı.

TOPLAM SERMAYE AVANSI 2,84 MİLYAR TL OLDU

Yapılan son ödeme ile birlikte Tarzan Tarık Sarvan tarafından CW Enerji'ye aktarılan toplam sermaye avansı tutarı 2 milyar 843 milyon 774 bin 391,42 TL'ye yükseldi.

KAP'ta yer alan şirket bilgilerinde Tarzan Tarık Sarvan'ın CW Enerji'de yönetim kurulu başkanı olduğu ve sermayede yüzde 49,74 paya sahip bulunduğu görülüyor.

Şirketin son finansal verilerine göre CW Enerji'nin 2026'nın ilk 6 ayında 9,12 milyar TL hasılat ve 1,29 milyar TL net dönem kârı bulunuyor.

Sermaye avansı ödemesine ilişkin açıklama, şirketin sermaye yapısına yönelik gelişmeler açısından yatırımcıların dikkatini çekti.

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