Phillip Capital, 9 Eylül 2026 tarihli değerlendirmesinde ASELS için hedef fiyatını 546,60 TL olarak belirledi.

Kurum, ASELS hissesini “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesiyle araştırma kapsamına aldı. Hissenin 400 TL seviyesindeki son fiyatı dikkate alındığında, açıklanan hedef fiyat yüzde 36,65 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Phillip Capital 546,60 TL 400,00 TL Endeks üstü getiri %36,65

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