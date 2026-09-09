İşlem adedindeki artış oranlarının yüzde 226 ile yüzde 1.531 arasında değişkenlik gösterdiği listede hem oransal sıçrama hem de hacim büyüklüğü açısından dikkat çekici hareketler kaydedildi.

İşlem hareketliliğinde oransal liderliği Türk Prysmian Kablo (PRKAB) üstlenirken, toplam işlem büyüklüğünde ise Şekerbank (SKBNK) açık ara önde yer aldı.

TÜRK PRYSMİAN KABLO’DAN FİYAT VE İŞLEM REKORU

Listenin zirvesinde yer alan Türk Prysmian Kablo’da (PRKAB) işlem adedi adeta patlama yaptı. Şirketin işlem hacmi 296 bin 202 adetten 4 milyon 833 bin 242 adede ulaşarak yüzde 1.531,74 (yaklaşık 16,3 kat) artış gösterdi.

• Ağırlıklı Ortalama Fiyat: yüzde 8,66 yükselişle 33,18 TL seviyesine ulaştı.

• Günün Kapanışı: Hisse günü 33,66 TL seviyesinden tamamladı.

• Konumu: Türk Prysmian, hem oransal işlem artışında hem de ağırlıklı ortalama fiyat yükselişinde 10 hisse arasında ilk sırada yer aldı.

HACMİN DEV LİDERİ: ŞEKERBANK (SKBNK)

Oransal değişim yerine doğrudan mutlak işlem adedine bakıldığında tablonun lideri Şekerbank oldu.

• İşlem Adedi: 85,2 milyondan 358,8 milyon adede fırladı (yüzde 321,16 artış).

• Fiyat & Kapanış: Ağırlıklı ortalama fiyat yüzde 5,59 artışla 6,58 TL olurken, kapanış 6,78 TL'den gerçekleşti.

• Anlamı: Şekerbank’ın gerçekleşen devasa işlem hacmi, yüzdesel artış ile mutlak büyüklük arasındaki farkı gözler önüne serdi.

FİYAT ORTALAMASI YÜZDE 6’YI AŞAN 4 ŞİRKET

İşlem adedi artarken ağırlıklı ortalama fiyatı yüzde 6’nın üzerinde prim yapan 4 şirket öne çıktı:

• Türk Prysmian Kablo (PRKAB): Fiyat ortalaması +yüzde 8,66 | İşlem artışı +yüzde 1.531,74

• Göknur Gıda (GOKNR): Fiyat ortalaması +yüzde 7,26 (18,16 TL) | İşlem artışı +yüzde 336,42 (12,76 milyon adet)

• Sarkuysan (SARKY): Fiyat ortalaması +yüzde 6,80 (25,50 TL) | İşlem artışı +yüzde 306,03 (15,51 milyon adet)

• Pasifik Teknoloji (PATEK): Fiyat ortalaması +yüzde 6,50 (20,94 TL) | İşlem artışı +yüzde 243,63 (26,26 milyon adet)

DÜŞÜK BAZA BAĞLI YÜKSEK ORANSAL ARTIŞLAR

Marshall (MRSHL) ve Konya Çimento (KONYA) tarafında yüzdesel işlem artışları yüzde 300’ün üzerine çıktı.

Marshall’da işlem adedi yüzde 307,42 artışla 61 bin 908’e, Konya Çimento’da ise yüzde 305,61 artışla 48 bin 771’e ulaştı.

Ancak bu hisselerin mutlak işlem sayıları, düşük başlangıç seviyeleri nedeniyle Şekerbank veya Pasifik Teknoloji gibi hisselere kıyasla sınırlı kaldı.

KAPANIŞI ORTALAMA FİYATIN ALTINDA KALANLAR

MHR GMYO (MHRGY) ve Politeknik Metal (POLTK) hisselerinde işlem hacmi güçlü şekilde artış gösterse de kapanış fiyatlarının gün içindeki ağırlıklı ortalamanın altında kalması dikkat çekti.

MHRGY’de ortalama 2,30 TL iken kapanış 2,24 TL; POLTK’de ise ortalama 4.107,07 TL iken kapanış 4.090 TL seviyesinde gerçekleşti.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNE ÇIKAN 5 TEMEL ÇIKARIM

• Çifte Lider: Türk Prysmian Kablo, yüzde 1.531’lik işlem artışı ve yüzde 8,66’lık fiyat ortalaması yükselişiyle günün iki ana göstergesinde de zirvede yer aldı.

• Hacim Devleşmesi: Şekerbank 358,8 milyon adetlik işlemle listenin toplam büyüklük lideri oldu.

• Güçlü Dörtlü: PRKAB, GOKNR, SARKY ve PATEK’te ağırlıklı ortalama fiyat artışı yüzde 6 eşiğini aştı.

• Taban Etkisi: Marshall ve Konya Çimento’da işlem adedi yüzde 300’den fazla artsa da mutlak sayı piyasa geneline göre sınırlı kaldı.

• Analiz Notu: İşlem adedinin ve ortalama fiyatın yükselmesi tek başına net fon girişi anlamına gelmez; her işlemin bir alıcı ve satıcısı bulunduğundan aracı kurum dağılımı (AKD) ve net takas verileri ayrıca incelenmelidir.

Kaynak: Matriks

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