Türkiye otomotiv pazarında hareketlilik artarken, araç sahibi olmak isteyenler ile esnafın gözü kulağı Meclis’e çevrilmiş durumda.

Türkiye yollarındaki araçların yaş ortalamasının 14’ü aşması ve 20 yaşın üzerinde yaklaşık 7 milyon aracın bulunması, hurda teşviki taleplerini yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

ESNAFTAN "ACİL HURDA TEŞVİKİ" ÇAĞRISI

Özellikle ticari araçların yenilenmesi gerektiğini belirten Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz, ömrünü tamamlamış araçların esnafa ağır bir mali yük getirdiğine dikkat çekti.

Yüksek bakım maliyetlerinin yanı sıra çevreye salınan zararlı gaz emisyonlarına da değinen Akdeniz, trafikte güvenlik ve çevre standartlarını yükseltecek kapsamlı bir hurda teşvik paketinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI

Öte yandan engelli vatandaşların yararlandığı ÖTV muafiyetli araç alımlarına ilişkin 2026 yılı standartları netleşti.

Uygulama kapsamında vergiler dahil üst sınır 2,8 milyon TL seviyesinde belirlenirken, muafiyetten yararlanacak araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranıyor.

Bu kural doğrultusunda yerli üretim avantajına sahip modeller öne çıkıyor:

• Togg

• Fiat

• Renault

• Toyota

• Hyundai

• Ford

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR İÇİN MECLİS BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında ÖTV'siz sıfır yerli araç alınabilmesine yönelik kanun teklifleri TBMM komisyon gündemindeki yerini koruyor.

Sürücüler ve piyasa temsilcileri düzenlemenin Meclis'ten geçerek yasalaşmasını beklerken, uygulamanın hayata geçmesi halinde hem sıfır araç pazarında ciddi bir canlılık yaşanması hem de trafikteki yaşlı araç stoğunun yenilenerek emisyon oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.