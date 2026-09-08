Benzin, motorin ve LPG fiyatları 8 Eylül 2026 Salı günü araç sahiplerinin gündeminde. Döviz kuru, Brent petrol ve vergi kalemlerindeki değişimler pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ile motorinin litre fiyatı 90 TL sınırına kadar ulaştı. Peki bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL? Benzine veya motorine zam ya da indirim var mı? İşte 8 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve şehir şehir benzin, motorin, LPG fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

8 Eylül Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim bulunmuyor. Akaryakıt istasyonlarında mevcut pompa fiyatları uygulanmaya devam ediyor.

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar/TL'deki yükseliş, akaryakıt fiyatlarının seyrinde öne çıkan iki başlık olmaya devam ediyor. Vergilerde yapılan değişiklikler de benzin ve motorinin nihai satış fiyatına doğrudan yansıyor.

8 EYLÜL 2026 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,92 TL

Motorin: 88,89 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76,78 TL

Motorin: 88,75 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 77,89 TL

Motorin: 90,02 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 78,17 TL

Motorin: 90,29 TL

LPG: 34,99 TL

50 LİTRELİK DEPO BUGÜN KAÇA DOLUYOR?

Pompa fiyatlarının sürücünün cebine yansıması 50 litrelik bir depo üzerinden daha net görülüyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 50 litrelik bir benzin deposunu tamamen doldurmak yaklaşık 3.846 TL, aynı büyüklükteki motorin deposunu doldurmak ise 4.444,50 TL tutuyor.

Ankara'da 50 litre benzin yaklaşık 3.894,50 TL, motorin 4.501 TL'ye geliyor.

İzmir'de ise 50 litrelik benzin deposunun maliyeti yaklaşık 3.908,50 TL, motorinde ise 4.514,50 TL'ye ulaşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ŞEHİRDEN ŞEHRE DEĞİŞİYOR?

Benzin ve motorinin rafineri çıkış fiyatı aynı olsa da pompadaki rakam Türkiye'nin her yerinde eşit olmuyor. Dağıtım ve nakliye maliyetleri başta olmak üzere bölgesel maliyet farklılıkları nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları birbirinden ayrılabiliyor.