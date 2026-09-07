Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2026 dönemine ilişkin Hazine nakit gerçekleşmeleri verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre ağustos ayında Hazine'nin kasasına giren ve çıkan nakit akışının detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Nakit Gelirler: 1 trilyon 677 milyar 104 milyon TL

• Nakit Giderler: 1 trilyon 627 milyar 288 milyon TL

• Faiz Dışı Giderler: 1 trilyon 467 milyar 507 milyon TL

• Faiz Ödemeleri: 159 milyar 781 milyon TL

FAİZ DIŞI DENGE 209,6 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda, Hazine'nin faiz dışı dengesi ağustos ayında 209 milyar 597 milyon lira fazla olarak kayıtlara geçti.

Bu tablo, mali disiplin ve bütçe dengesi açısından pozitif bir performans ortaya koydu.

Öte yandan, ilgili dönemde kur farklarından kaynaklanan azalış 24 milyar 183 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken; kasa ve banka net hesabında ise 229 milyar 179 milyon liralık net artış sağlandı.