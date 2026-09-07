Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden dış politikaya ve kentsel dönüşüm hamlelerine kadar birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında özellikle konut sektörüne yönelik alınan kararlar öne çıktı.

Dar ve orta gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren konut projelerine değinen Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında 81 ilde yapımı süren 500 bin sosyal konutun ilk anahtar teslimlerinin 2027 yılı Mart ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Bununla birlikte konut krizine çözüm sunması hedeflenen yeni bir adımı da açıklayan Cumhurbaşkanı, İstanbul’da 15 bin kiralık konut projesinin hayata geçirileceğini müjdeledi. Projeye dair takvim şu şekilde paylaşıldı:

• Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2026

• Kura Çekimi: Ekim 2026

‘YARISI BİZDEN’ KAMPANYASINA 2027 SONUNA KADAR UZATMA

İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıran "Yarısı Bizden" kampanyası hakkında da müjdeli bir haber veren Erdoğan, normal şartlarda bu yıl sona ermesi planlanan destek sürecinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Konuşmasında ekonomi verilerine ve Orta Vadeli Program’a (OVP) da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında mal ihracatının yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaştığını ve 2026’nın ilk 8 ayında toplam 185 milyar dolarlık ihracat rakamına erişildiğini belirtti.

Sene sonu hedefine ulaşmaya yalnızca 1,7 milyar dolar kaldığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı merkezli gelişmelerin petrol fiyatları ve küresel enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Erdoğan, OVP doğrultusunda tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere kalıcı çözümlerle enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.