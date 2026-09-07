Şirket tarafından 7 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış ve takas süreçlerinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamaya göre 1 TL nominal değerli Tüpraş payları için satış fiyatı 384,50 TL olarak belirlendi. Gerçekleştirilen işlem kapsamında:

• Koç Holding A.Ş.: Sahip olduğu 11.000.000 TL nominal değerli payın,

• Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. (Dolaylı Ana Ortak): Sahip olduğu 5.019.979 TL nominal değerli payın devrini tamamladı.

Böylece toplamda 16.019.979 adet (TL nominal) Tüpraş payının satış takas işlemi 7 Eylül 2026 tarihi itibarıyla başarıyla sonuçlandı.

ORTAKLIK YAPISI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Satış işleminin ardından Koç Grubu'nun Tüpraş üzerindeki ortaklık oranlarında güncellemeye gidildi:

• Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin Tüpraş sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 0,0’a geriledi.

• Koç Holding A.Ş.’nin doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 3,7 seviyesine indi.

• Koç Holding ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortak doğrudan pay sahipliği toplamı ise yüzde 50,1 oldu.

Yapılan açıklamada, gerçekleşen pay satışına rağmen Koç Holding’in Tüpraş üzerindeki yönetim kontrolünün aynen devam ettiği vurgulandı.

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