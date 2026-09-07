Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım süreçleri kesintisiz devam ediyor.

Şirketlerin yatırımcılarıyla kârlarını paylaştığı temettü takviminde 8 Eylül Salı günü kritik bir hak kullanım tarihi öne çıkıyor.

Temettü detayları ve ödeme bilgileri şöyle:

• Şirket Adı ve Hisse Kodu: LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0356506 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,0303030 TL

• Taksit Bilgisi: 3. Taksit

HAK KULLANIM VE HESAPLARA GEÇİŞ SÜRECİ

8 Eylül Salı günü itibarıyla LIDER hissesine sahip olan tüm yatırımcılar temettü almaya hak kazanacak.

Borsa İstanbul işlem esasları (T+2 takas kuralı) gereğince, nakit kâr payı ödemelerinin yatırımcıların banka veya yatırım hesaplarına 10 Eylül Perşembe günü otomatik olarak aktarılması bekleniyor.

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