MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) yatırımcılarının beklediği yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım tarihi belli oldu.

Şirketin 1 milyar 240 milyon 500 bin TL olan mevcut sermayesi, yüzde 50 oranındaki bedelsiz artırımın ardından 1 milyar 860 milyon 750 bin TL'ye yükselecek.

MHRGY YÜZDE 50 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

MHR GYO'nun sermaye artırımı kapsamında toplam 620 milyon 250 bin TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı şirketin iç kaynaklarında bulunan "Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları" hesabından karşılanacak.

Sermaye artırımı yatırımcılardan herhangi bir nakit çıkışı olmadan gerçekleştirilecek.

Detay MHRGY Bedelsiz Sermaye Artırımı Mevcut sermaye 1.240.500.000 TL Bedelsiz oranı %50 Artırılacak sermaye 620.250.000 TL Yeni sermaye 1.860.750.000 TL Hak kullanım başlangıcı 8 Eylül 2026

MHRGY BEDELSİZ NE ZAMAN?

Şirket tarafından açıklanan takvime göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 8 Eylül 2026 olacak.

Yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle yatırımcıların sahip olduğu pay adedi yüzde 50 oranında artacak. Örneğin 100 lot MHRGY hissesi bulunan bir yatırımcının pay sayısı, bedelsiz işlemi sonrasında 150 lota çıkacak.

Ancak bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının portföy değerini işlem anında kendiliğinden artıran bir işlem değil. Pay sayısı artarken hisse fiyatı da bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltilecek.

100 LOT 150 LOTA ÇIKACAK

Yüzde 50 bedelsiz oranının yatırımcıların paylarına yansıması şöyle olacak;

100 lot → 150 lot

500 lot → 750 lot

1.000 lot → 1.500 lot

10.000 lot → 15.000 lot

Böylece yatırımcıların sahip olduğu her 2 paya karşılık 1 adet ilave bedelsiz pay oluşacak.

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