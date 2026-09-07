Son bir aylık veriler incelendiğinde en çok kazandıranlar listesinin ilk sırasında AB2 kodlu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu yer aldı.

Fon, 1,065709 TL birim pay fiyatına ulaşırken sergilediği yüzde 982,23'lük olağanüstü artışla ayın tartışmasız şampiyonu oldu.

Getiri listesinde öne çıkan diğer fonlar ise şu şekilde sıralandı:

• LK2 (Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu): Birim fiyatı 3,112069 TL seviyesine çıkarken yüzde 211,61 değer kazandı.

• OSE (Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Sermaye 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu): 3,044289 TL birim fiyatla yüzde 113,82 getiri sağladı.

• BYZ (A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu): Birim fiyatı 1,294188 TL seviyesine ulaşarak yüzde 77,33 yükseldi.

• DIH (Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu): 2,730556 TL birim fiyatı ve yüzde 62,13 getiri oranıyla en çok kazandıran ilk 5 fon arasına girdi.

EN ÇOK KAYBETTİRENLER

Aynı dönemde düşüş tarafında ise serbest ve hisse senedi ağırlıklı fonlardaki geri çekilmeler dikkat çekti. Kayıp listesinin başında PHN kodlu Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu yer aldı.

Fon, 444,336976 TL birim fiyatına gerilerken yüzde 29,68 oranında değer kaybetti.

Son bir ayda en fazla değer kaybeden diğer fonlar ise şunlar oldu:

• MGE (Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest TL Fon): Birim fiyatı 0,497694 TL ’ye gerileyerek yüzde 27,57 kayıp yaşattı.

• BVK (Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest Fonu): 0,815414 TL birim fiyatla yüzde 23,07 düşüş kaydetti.

• HPL (Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fonu): 0,613518 TL birim fiyata gerileyerek yüzde 21,52 oranında değer kaybetti.

• HBJ (Has Portföy Birinci Serbest Fon): Birim fiyatı 1,115945 TL seviyesine düşerek yüzde 21,47 kayıpla listenin beşinci sırasında yer aldı.

Veriler, özellikle serbest fon ve özel stratejili fonlarda getirilerin ne denli yüksek oynaklık (volatilite) barındırabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, yüksek getiri potansiyeli sunan fonların aynı zamanda yüksek risk taşıyabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.



Kaynak: TEFAS

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