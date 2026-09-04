İstanbul Portföy Fon Yöneticisi Doruk Ozaner, getirilen sınırlandırmalarla birlikte serbest fonların klasik yapısından uzaklaştığını belirterek, "Serbest fonlar artık eskisi kadar serbest değil. Tamamen oyunun kurallarını değiştiren bir düzenleme ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

SPK'nın son adımının arkasında, BIST 30 dışındaki düşük likiditeli ve fiili dolaşımı az olan paylarda yaşanan suni fiyat hareketlerini önlemek, piyasa yapısını daha sağlıklı hale getirmek ve risk denetimini artırmak yatıyor.

Doruk Ozaner, öne çıkan teknik değişiklikleri ve sektördeki yansımalarını şu başlıklarla özetledi:

• Konsantrasyon ve Ağırlık Kısıtlaması: Serbest fonlarda yüzde 5’i geçen sermaye piyasası araçlarının toplam portföy değerindeki payı yüzde 20 ile sınırlandırıldı. Hisse senedi yoğun fonlardaki yüzde 5’e yüzde 40 kuralının serbest fonlarda yarı yarıya çekilmesi, fon esnekliğini önemli ölçüde azaltıyor.

• İstihdam ve Operasyonel Yükümlülükler: Düzenleme ile her serbest fon için portföy yöneticisi istihdam etme zorunluluğu ve genel müdür düzeyinde risk raporlama süreçleri getirildi. Yoğunlaşma sebeplerinin 15 günde bir raporlanması zorunlu kılındı.

• Sermaye Şartı ve Konsolidasyon: Portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerine devam edebilmesi için aranan 500 milyon TL'lik özsermaye şartı ve artan operasyonel maliyetler, küçük ölçekli fonların birleşme veya tasfiye sürecine girmesini hızlandıracak. Sektörde ciddi bir konsolidasyon bekleniyor.

• BIST 30 İstisnası: BIST 30 payları ve kamu kâğıtları gibi enstrümanlar için tanınan muafiyetler ve teminat imkânları, fon likiditesinin kademeli olarak BIST 30 şirketlerine kaymasını teşvik edebilir.

PİYASALARA VE FON STRATEJİLERİNE ETKİSİ

Yeni tebliğin "iyi ve kötü fonu aynı kefeye koyarak" genel bir neşter vurduğunu ifade eden Ozaner, kural ihlallerinin giderilmesi için belirlenen yıl sonu uyum sürecine kadar piyasada dengelenme yaşanacağını belirtti.

İlk etapta hacimsiz ve küçük hisselerde likidite kaynaklı satış baskısı görülebileceğini, ancak orta-uzun vadede BIST 30 bünyesindeki kurumsal şirketlere yapısal bir talebin doğabileceğini kaydetti.

YATIRIMCILARA VARLIK DAĞILIMI VE PORTFÖY ÖNERİLERİ

Programda makroekonomik gelişmeleri ve faiz patikasını da yorumlayan Ozaner, dezenflasyon sürecinin ve jeopolitik risklerin etkisiyle Merkez Bankası'nın faiz indiriminde aceleci olmayacağını, ekim öncesinde bir indirim ihtimalinin zayıf göründüğünü savundu.

Bu konjonktürde yatırımcılar için vadelerine göre şu portföy dağılımı önerildi:

Kısa-Orta Vadeli Portföy (6 Aylık Perspektif):



• Yüzde 50 Para Piyasası Fonları: Yüksek mevduat getirisinden faydalanmak ve olası piyasa fırsatlarında hızlı likidite sağlamak amacıyla.

• Yüzde 25 - Yüzde 30 Hisse Senedi Yoğun Fonlar: Stopaj muafiyeti avantajı ve BIST 30 tarafındaki cazip çarpanlar sebebiyle kademeli alım stratejisiyle.

• Yüzde 15 - Yüzde 20 Döviz Ve Kıymetli Madenler: Altın veya dövize endeksli enstrümanlar ile küresel risklere karşı korunma amacıyla.

Uzun Vadeli Portföy (1-2 Yıllık Perspektif):



• Yüzde 80 Hisse Senedi Yoğun Fonlar: Gelecek dönemde başlayacak faiz indirim döngüsü, seçim ekonomisi beklentileri ve borsanın uzun vadeli getiri potansiyeli sebebiyle ağırlığın hisse senedi tarafına verilmesi öneriliyor.

• Yüzde 20 Döviz ve Değerli Madenler: Portföy çeşitlendirmesini korumak adına.

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