Yatırım fonlarının 2 Eylül 2026 tarihli portföy dağılımlarında dikkat çeken oranlar ortaya çıktı. Bazı fonlarda hisse senedi pozisyonu fon büyüklüğünün üzerine çıkarken, listenin zirvesindeki fonda hisse senedi oranı yüzde 668,30 olarak kaydedildi. Yüksek hisse pozisyonlarının karşısında ise para piyasası ve repo gibi kalemlerde negatif oranlar yer aldı.

PYD'DE HİSSE ORANI YÜZDE 668,30

Listenin ilk sırasında Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (PYD) bulunuyor.

Fonun portföy dağılımında hisse senetlerinin oranı yüzde 668,30'a ulaşırken, Borsa İstanbul Para Piyasası kalemi yüzde eksi 568,30 olarak kaydedildi.

İki kalemin netleştirilmesiyle fonun portföy dağılımı yüzde 100'e ulaşıyor;

Hisse senedi: %668,30

Borsa İstanbul Para Piyasası: -%568,30

Toplam: %100

Bu tablo, yüzde 668,30'luk oranın "fon varlığının yüzde 668'inin doğrudan hisse senetlerine yatırıldığı" şeklinde okunmaması gerektiğini de gösteriyor. Fonun pozitif ve negatif pozisyonlarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

İKİNCİ SIRADAKİ FONDA DA BENZER TABLO

Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon'da (BHH) hisse senedi oranı yüzde 321,63 olarak gerçekleşti.

Fonun Borsa İstanbul Para Piyasası pozisyonu ise yüzde eksi 221,63 seviyesinde bulunuyor. Böylece iki kalemin toplamı yine yüzde 100'e denk geliyor.

Benzer şekilde Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon'da (BBO) hisse oranı yüzde 290,29'a çıkarken, Borsa İstanbul Para Piyasası kalemi yüzde eksi 190,29 oldu.

HİSSE ORANI EN YÜKSEK 20 FON

2 Eylül 2026 verilerine göre hisse senedi oranı en yüksek 20 hisse senedi yoğun fon şöyle;

Fon Hisse senedi oranı Başlıca negatif pozisyon PYD %668,30 BİST Para Piyasası -%568,30 BHH %321,63 BİST Para Piyasası -%221,63 BBO %290,29 BİST Para Piyasası -%190,29 HPL %288,32 BİST Para Piyasası -%194,27 MGE %213,27 BİST Para Piyasası -%113,27 PST %197,09 BİST Para Piyasası -%97,09 FSM %194,04 BİST Para Piyasası -%94,46 BSE %191,46 BİST Para Piyasası -%91,46 PPO %189,11 BİST Para Piyasası -%89,11 HGJ %181,01 BİST Para Piyasası -%66,37, Repo -%14,69 POF %169,65 BİST Para Piyasası -%69,65 TRN %165,06 Repo -%65,06 DHS %163,49 Repo -%54,83, Takasbank -%8,67 PCS %162,19 BİST Para Piyasası -%36,97, Repo -%32,61 HPF %159,71 BİST Para Piyasası -%62,45 AC7 %158,47 BİST Para Piyasası -%55,95, Repo -%2,52 HVA %157,79 BİST Para Piyasası -%61,41 BYZ %155,85 BİST Para Piyasası -%55,85 KPF %146,78 Repo -%58,75 OHI %145,70 BİST Para Piyasası -%45,70

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.