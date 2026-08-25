Hazine ve Maliye Bakanlığı, kısa vadeli sermaye hareketlerini vergilendirerek üretime ve uzun vadeli yatırımlara yönlendirmeyi amaçlayan yeni vergi düzenlemesinde son aşamaya geldi.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettiği kazançlara yüzde 10 stopaj uygulanması planlanıyor.

Hazırlanan yeni taslak, yerli (tam mükellef) ve yabancı (dar mükellef) kurumsal yatırımcılar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak:

• Yerli Şirketler: Mevcut sistemde stopaj kesintisi yapılmayan, vergisi 3 aylık geçici vergi dönemlerinde ödenen yerli kurumlar, yeni dönemde kaynağında yüzde 10 stopaj ödeyecek. Ödenen bu tutar geçici vergi beyannamesinden mahsup edilebilecek.

• Yabancı Kurumlar: Yabancı yatırımcılar için uygulanacak yüzde 10’luk kesinti nihai vergi sayılacak ve ekstra bir vergilendirme süreci yürütülmeyecek.

• Bireysel Yatırımcılar: Gerçek kişilerin para piyasası fon kazançlarındaki mevcut yüzde 17,5’lik stopaj oranında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

GERİYE DÖNÜK UYGULANMAYACAK

Düzenleme yalnızca resmi kararın yayımlandığı tarihten itibaren elde edilen getirileri kapsayacak.

Karar öncesinde satın alınan fonların yayımlanma tarihine kadar oluşan kazançları stopajdan muaf tutulurken, yüzde 10'luk kesinti yalnızca karar sonrasında elde edilen yeni getirilere yansıtılacak.

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