ABD ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 büyüdü. Büyüme oranı öncü tahmine göre değişmezken piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. İlk çeyrekte yüzde 2,1 büyüyen ekonomide, ikinci çeyrekte tüketici harcamaları, ihracat ve yatırımlardaki artış büyümeyi destekledi.

İkinci çeyrek verilerinin ayrıntılarında iç talebin tahmin edilenden daha güçlü gerçekleşmesi ve enflasyon göstergelerindeki yukarı revizyon dikkat çekti. Kamu harcamalarındaki düşüş büyümeyi sınırlarken, ithalattaki artış da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu.

İÇ TALEP ÖNCÜ TAHMİNDEN DAHA GÜÇLÜ GELDİ

Tüketici harcamaları ile özel sabit yatırımların toplamını gösteren özel yurtiçi alıcılara nihai reel satışlar, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 arttı.

Söz konusu gösterge öncü tahminde yüzde 3,9 olarak açıklanmıştı. Böylece ABD'de iç talebin ilk hesaplamalara kıyasla daha güçlü seyrettiği görüldü.

İkinci çeyrekte reel gayrisafi yurtiçi gelir (GDI) yüzde 2,2 artış kaydetti. İlk çeyrekte GDI'daki artış yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Reel GSYH ile reel GDI'nın ortalamasındaki büyüme ise ikinci çeyrekte yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

PCE FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 5,3'E REVİZE EDİLDİ

Büyüme verisinin ayrıntılarında fiyat göstergelerindeki yukarı yönlü revizyonlar da öne çıktı.

İkinci çeyreğe ilişkin PCE fiyat endeksindeki artış yüzde 5,1'lik öncü tahminden yüzde 5,3'e yükseltildi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya revize edildi.

Yurtiçi alımlar fiyat endeksindeki artış da yüzde 5,7'den yüzde 5,8'e çıkarıldı.

Enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü revizyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasının yakından takip edildiği dönemde fiyat baskılarının seyri açısından dikkat çekti.

ŞİRKET KARLARI 400,9 MİLYAR DOLAR ARTTI

İkinci çeyrek verilerinde şirket karlarındaki güçlü artış da öne çıktı. Cari üretimden elde edilen şirket karları ikinci çeyrekte 400,9 milyar dolar yükseldi.

İlk çeyrekte şirket karlarındaki artış 74,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Cari fiyatlarla GSYH büyümesi ise öncü tahmindeki yüzde 7,9 seviyesinden yüzde 8'e revize edildi.

Böylece ABD ekonomisinin ikinci çeyreğe ilişkin manşet büyüme oranı yüzde 1,5 ile değişmezken, ayrıntılar iç talebin ilk tahminlerden daha güçlü olduğunu gösterdi. PCE fiyat göstergelerindeki yukarı revizyonlar ise büyümeyle birlikte fiyat baskılarının da piyasaların gündeminde kalmaya devam edeceğine işaret etti.

ALTINDA VERİ SONRASI SATIŞ BASKISI

ABD'de büyüme ve PCE verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında ilk tepki satış yönünde oldu. Ons altın, buna karşın 4 bin 600 doların üzerindeki destek bölgesini korudu.

Spot altın gün içinde yüzde 0,75 değer kaybederek 4 bin 623,50 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD verilerinde fiyat baskılarının güçlü seyrini koruduğuna işaret eden sonuçlar, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinden altın fiyatlarında baskı oluşturdu.