Kredi kartı ekstresi geldiğinde dönem borcunun tamamını ödeyemeyenlerin en çok merak ettiği konuların başında "Kredi kartı borcunun yarısını ödersem ne olur?", "Asgariden fazla ödeme yaparsam faiz işler mi?" ve "Kredi kartına ne kadar ödeme yaparsam faiz ödemezdim?" soruları geliyor. Asgari ödeme tutarını yatırmak kartın gecikmeye düşmesini önlese de kalan borcun faizsiz olduğu anlamına gelmiyor.

Kredi kartlarında dönem borcu, asgari ödeme tutarı ve kalan borç birbirinden farklı sonuçlar doğuruyor. Özellikle borcun yarısını veya asgariden daha yüksek bir bölümünü ödeyen kişiler, kalan tutara faiz uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor.

Peki kredi kartı borcunun tamamı yerine yarısı ödenirse ne olur? Faiz ödememek için ne kadar yatırmak gerekiyor?

KREDİ KARTI BORCUNUN YARISINI ÖDERSEM FAİZ İŞLER Mİ?

Evet. Dönem borcunun yalnızca yarısının ödenmesi, kalan borcun faizsiz şekilde sonraki aya aktarılmasını sağlamıyor.

Örneğin kredi kartı ekstrenizde 20 bin TL dönem borcu bulunuyorsa ve son ödeme tarihinde 10 bin TL ödeme yaparsanız, borcun tamamını kapatmış sayılmazsınız. Ödenmeyen bakiye için kredi kartı sözleşmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde faiz hesaplanır.

Dolayısıyla "Borcun yüzde 50'sini ödersem faiz gelmez" şeklinde genel bir kural bulunmuyor.

KREDİ KARTINA NE KADAR ÖDERSEM FAİZ İŞLEMEZ?

Kredi kartıyla yapılan normal alışverişlerden oluşan dönem borcunda faizden kaçınmanın temel yolu, ekstrede belirtilen dönem borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemek.

Yalnızca asgari ödeme tutarını veya dönem borcunun yüzde 50, yüzde 70 ya da yüzde 90'ını ödemek, kalan bakiyenin faizsiz olmasını sağlamıyor.

Burada "asgari ödeme" ile "dönem borcunun tamamı" arasındaki fark önem taşıyor. Asgari ödeme, son ödeme tarihine kadar yatırılması gereken minimum tutarı ifade ederken dönem borcu, ilgili hesap kesim döneminde oluşan toplam ekstre borcunu gösteriyor.

ASGARİ ÖDEMEDEN FAZLA ÖDERSEM NE OLUR?

Asgari tutarın üzerinde ödeme yapmak yine de avantaj sağlar. Çünkü sonraki döneme taşınacak borç miktarı azalır ve faiz hesaplanacak bakiye de buna bağlı olarak düşer.

Örneğin 50 bin TL dönem borcu bulunan bir kişinin yalnızca gerekli asgari tutarı ödemesiyle 40 bin TL ödeme yapması aynı sonucu doğurmaz. İkinci durumda sonraki döneme taşınan bakiye çok daha düşük olacağından faiz yükü de azalır.

Ancak kritik nokta değişmiyor: Asgariden fazla ödeme yapmak faiz maliyetini azaltabilir fakat dönem borcunun tamamı kapatılmadığı sürece kalan borcu otomatik olarak faizsiz hale getirmez.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEMESİ YÜZDE KAÇ?

BDDK'nın yürürlükteki kararına göre kredi kartlarında asgari ödeme oranı kartın limiti üzerinden belirleniyor.

Limiti 50 bin TL ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si, limiti 50 bin TL'nin üzerinde olan kartlarda ise dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanıyor.

Bu noktada sık yapılan bir hata da oranı dönem borcuna göre belirlemek. Yüzde 20 veya yüzde 40 uygulanacağını belirleyen eşik mevcut düzenlemede kartın limiti.

Örneğin kart limitiniz 100 bin TL ve dönem borcunuz 20 bin TL ise, kart limiti 50 bin TL'nin üzerinde olduğu için asgari ödeme oranı yüzde 40 üzerinden hesaplanır.

10 BİN TL KREDİ KARTI BORCUNUN ASGARİSİ NE KADAR?

Asgari ödeme kart limitine bağlı olduğu için yalnızca dönem borcunu bilerek tek bir rakam söylemek mümkün değil.

10 bin TL dönem borcu bulunan bir kartta limit 50 bin TL veya altındaysa asgari tutar 2 bin TL olur. Kart limiti 50 bin TL'nin üzerindeyse yüzde 40 oranıyla 4 bin TL asgari ödeme ortaya çıkar.

Aynı hesap 20 bin TL dönem borcunda sırasıyla 4 bin TL ve 8 bin TL; 50 bin TL dönem borcunda ise 10 bin TL ve 20 bin TL şeklinde değişir.

2026 KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi kartı faizlerinde uygulanabilecek azami oranlar TCMB tarafından dönem borcuna göre farklılaştırılıyor.

1 Ağustos 2026 itibarıyla TL cinsi kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı, dönem borcu 30 bin TL'nin altındaysa yüzde 3,25 olarak uygulanıyor. 30 bin-180 bin TL arasındaki dönem borçlarında üst sınır yüzde 3,75, 180 bin TL'nin üzerindeki dönem borçlarında ise yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor.

Azami gecikme faizleri ise aynı gruplarda sırasıyla yüzde 3,55, yüzde 4,05 ve yüzde 4,55. Bankalar bu oranların altında faiz belirleyebilir ancak TCMB'nin açıkladığı üst sınırları aşamaz.

ASGARİ ÖDEME YAPINCA GECİKME FAİZİ İŞLER Mİ?

Asgari tutarın tamamının son ödeme tarihine kadar yatırılması ile asgari tutarın altında ödeme yapılması arasında önemli fark bulunuyor.

Asgari tutarın karşılanması, ödenmeyen dönem borcunun faizsiz olduğu anlamına gelmez. Kalan bakiye için akdi faiz gündeme gelir. Asgari ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise ödenmeyen asgari tutar açısından gecikme faizi söz konusu olabilir.

Bu nedenle kredi kartında "asgariyi ödedim, faiz işlemez" düşüncesi doğru değil.

KREDİ KARTI BORCUNUN YÜZDE 90'INI ÖDERSEM FAİZ GELİR Mİ?

Dönem borcunun büyük bölümünün ödenmiş olması da temel kuralı değiştirmiyor.

Örneğin 20 bin TL'lik dönem borcunun 18 bin TL'sini yatırıp 2 bin TL bırakılması halinde, dönem borcunun tamamı kapatılmamış olur. Faiz hesabında kalan borç ve ödeme tarihleri önem taşır.

Bu nedenle faizden kaçınmak isteyen kart kullanıcılarının yalnızca "asgari ödeme tutarı" bölümüne değil, ekstrede yer alan "dönem borcu" tutarına da dikkat etmesi gerekiyor.

KREDİ KARTI BORCUNU ERKEN ÖDEMEK AVANTAJLI MI?

Dönem borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenebildiği durumda normal alışveriş borcunu ekstre kesilir kesilmez kapatmak ile son ödeme tarihinde kapatmak arasında faizden kaçınma açısından temel olarak bir fark bulunmuyor.

Ancak dönem borcunun tamamının ödenemeyeceği biliniyorsa, borcun mümkün olduğunca azaltılması sonraki döneme taşınacak bakiyeyi ve buna bağlı finansman maliyetini düşürebilir.

Nakit avans ve benzeri işlemlerde ise faiz işleyişi normal alışveriş borcundan farklı olduğundan ayrıca değerlendirme yapılması gerekiyor.

KREDİ KARTINDA FAİZDEN KAÇINMANIN EN BASİT KURALI

Kredi kartı borcunda yüzde 20, yüzde 40 veya yüzde 50 gibi "bu kadarını ödersem faiz işlemez" şeklinde bir oran bulunmuyor.

Asgari tutar, ödenmesi gereken minimum miktarı gösteriyor. Faiz maliyetinden kaçınmak açısından ise normal alışverişlerden oluşan dönem borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar kapatılması gerekiyor.

Borç tamamen ödenemiyorsa asgari tutarın üzerinde yapılacak her ödeme kalan bakiyeyi azaltabilir; ancak kalan borcun faizsiz şekilde sonraki aya devredeceği anlamına gelmez.