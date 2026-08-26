Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla gündeme gelen yeni model kapsamında, sosyal yardımların Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) adı altında tek bir çatı altında toplanması planlanıyor.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların alım gücünün korunması, sosyal desteklerin daha etkin kullanılması ve yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine daha doğru şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

SOSYAL YARDIMLARA AYRILAN PAY ARTACAK

Ekonomi programı kapsamında elde edilen refah artışının toplumun farklı kesimlerine daha adil şekilde dağıtılması amaçlanırken, sosyal yardımlara ayrılan bütçenin de artırılması öngörülüyor.

2002 yılında bütçenin yüzde 1,3'ü sosyal yardımlara ayrılırken, bu oranın 2026 yılında yüzde 4,8'e yükselmesi bekleniyor.

HER BİREYE ASGARİ GELİR HEDEFİ

GETAD ile birlikte aile odaklı ve daha kapsayıcı bir sosyal yardım sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Yeni model kapsamında her birey için asgari bir gelir seviyesinin devlet güvencesi altına alınması amaçlanıyor.

Yardımların daha doğru kişilere ulaştırılması için mevcut muhtaçlık tespit yöntemlerinde de değişikliğe gidilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DEĞERLENDİRME

Geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yerine Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi (SERBİS) kullanılacak. Sistem üzerinden kişilerin ve hanelerin sosyoekonomik durumlarının daha kapsamlı şekilde analiz edilmesi planlanıyor.

SERBİS'in yapay zeka destekli altyapıyla çalışması ve başvuru yapan ailelerin ihtiyaç ile risk durumlarının daha hassas şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca sosyal yardım süreçlerinin sahada daha etkin takip edilmesi amacıyla bir İzleme Merkezi kurulması planlanıyor. Bu merkez üzerinden uzmanların hanelere yapacağı ziyaretlerin planlanması ve takip edilmesi sağlanacak.

SOSYAL YARDIMLAR CEP TELEFONUNDAN TAKİP EDİLECEK

Yeni sistemin önemli ayaklarından biri de sosyal yardımların dijitalleştirilmesi olacak.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek yeni altyapıyla vatandaşların hak ettikleri destek tutarlarını, Aile Kart bilgilerini ve geçmiş harcama detaylarını cep telefonu üzerinden takip edebilmesi planlanıyor.

Geliştirilecek mobil uygulama sayesinde vatandaşların sosyal yardım süreçlerine ilişkin bilgilere anlık olarak ulaşabilmesi hedefleniyor.

GETAD NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından simülasyon ve test aşamasında olduğu belirtilen GETAD modelinin, gerekli yasal düzenlemelerin TBMM'den geçmesinin ardından uygulamaya alınması planlanıyor.

Yeni modelle birlikte sosyal yardımların tek çatı altında, daha dijital, şeffaf ve ihtiyaç odaklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.