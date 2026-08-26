Türkiye'nin kredi risk priminde son haftalarda görülen düşüş devam etti. Yurt içi varlıklara yönelik artan yatırımcı ilgisi ve küresel piyasalarda jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesiyle Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 217 baz puana gerileyerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Risk primi 10 Ağustos itibarıyla 225 baz puan seviyesinde bulunuyordu. Son hareketle birlikte yaklaşık iki haftada 8 baz puanlık düşüş gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ 217 BAZ PUANA İNDİ

Bir ülkenin borcunu geri ödeyememe riskine karşı talep edilen sigorta maliyetini ifade eden CDS, uluslararası yatırımcıların ülke riskini değerlendirirken takip ettiği önemli göstergeler arasında bulunuyor.

CDS'in gerilemesi, Türkiye'ye ilişkin risk algısındaki iyileşmeye işaret ediyor. Risk primindeki düşüşün kalıcı hale gelmesi aynı zamanda Hazine'nin ve Türk şirketlerinin uluslararası piyasalardan gerçekleştireceği borçlanmalar açısından daha düşük finansman maliyetlerini destekleyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor

TL VARLIKLARA İLGİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLEDİ

Yurt içinde uygulanan sıkı para politikası, dezenflasyon sürecine yönelik beklentiler ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara artan ilgisi CDS'teki gerilemeyi destekleyen başlıklar arasında yer aldı.

Tahvil piyasasında da fiyatlamalar yakından takip ediliyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 39,91 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 34,47 düzeyinde seyrediyor.

Türkiye'nin risk primindeki düşüş, yabancı yatırımcının Türk varlıklarına yönelik yaklaşımı açısından da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERDEKİ AZALMA DA ETKİLİ OLDU

CDS'teki düşüşte yalnızca yurt içindeki gelişmeler değil, küresel piyasalardaki risk algısının kısmen iyileşmesi de etkili oldu.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin bir miktar hafiflemesini sağladı.

Enerji piyasalarında da geri çekilme görüldü. Brent petrol yüzde 2'den fazla değer kaybederek 86 dolar seviyelerine gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş gelişmekte olan ülke varlıklarını destekledi.

CDS'TE GÖZLER BU GELİŞMELERDE OLACAK

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin 217 baz puanla yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından düşüşün devam edip etmeyeceği piyasaların takibinde olacak.

Yurt içinde enflasyonun seyri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımları ve yabancı sermaye girişleri risk priminin yönü açısından belirleyici olacak.

Küresel tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmeler, petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki hareketler gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahı üzerinden Türkiye'nin CDS fiyatlamasında etkili olmaya devam edecek.