Bankalar, yeni müşteriler kazanmak amacıyla yüzde 0 faizli kredi, taksitli nakit avans ve faizsiz finansman kampanyalarını sürdürüyor. 140 bin TL'ye kadar finansman imkanı bulunuyor.
Bankalar, yeni müşterilere özel kampanyalarla faizsiz veya vade farksız finansman fırsatları sunmaya devam ediyor. Kampanyalarda kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap ürünleri birlikte kullanılarak toplam finansman tutarı artırılabiliyor.
Bazı bankalarda 100 bin TL'ye kadar, bazı bankalarda ise farklı ürünlerin bir arada kullanılmasıyla 140 bin TL'ye kadar finansman imkanı bulunuyor.
BANKALARIN SUNDUĞU FIRSATLAR
|Banka
|Toplam Finansman
|Kampanya Detayı
|QNB
|100.000 TL
|50.000 TL 3 ay vadeli taksitli ek hesap + 25.000 TL 3 ay vadeli kredi + 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli nakit avans
|Akbank
|100.000 TL
|75.000 TL 3 ay vadeli taksitli Artı Para + 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans
|Garanti BBVA
|100.000 TL
|50.000 TL 3 ay vadeli faizsiz kredi + 50.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans
|DenizBank
|100.000 TL
|65.000 TL 3 ay vadeli kredi + 25.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi + 10.000 TL 3 ay vadeli taksitli kart kullanımı
|TEB
|75.000 TL
|25.000 TL 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans + 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi
|Türkiye İş Bankası
|55.000 TL
|25.000 TL 3 ay vadeli taksitli nakit avans + 30.000 TL 1 ay vadeli Taksitli Avans Hesabı
|Albaraka Türk
|140.000 TL
|Vade farksız finansman seçenekleriyle toplam 140.000 TL'ye kadar fırsat
|Türkiye Finans
|50.000 TL
|Mobil kanaldan yeni müşteri olanlara yüzde 0'dan başlayan oranlarla ihtiyaç finansmanı