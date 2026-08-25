Bankalar, yeni müşterilere özel kampanyalarla faizsiz veya vade farksız finansman fırsatları sunmaya devam ediyor. Kampanyalarda kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap ürünleri birlikte kullanılarak toplam finansman tutarı artırılabiliyor.

Bazı bankalarda 100 bin TL'ye kadar, bazı bankalarda ise farklı ürünlerin bir arada kullanılmasıyla 140 bin TL'ye kadar finansman imkanı bulunuyor.

BANKALARIN SUNDUĞU FIRSATLAR