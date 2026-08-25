Google Haberler

Bankalar, yeni müşteriler kazanmak amacıyla yüzde 0 faizli kredi, taksitli nakit avans ve faizsiz finansman kampanyalarını sürdürüyor. 140 bin TL'ye kadar finansman imkanı bulunuyor.

Bankalar, yeni müşterilere özel kampanyalarla faizsiz veya vade farksız finansman fırsatları sunmaya devam ediyor. Kampanyalarda kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap ürünleri birlikte kullanılarak toplam finansman tutarı artırılabiliyor.

Bazı bankalarda 100 bin TL'ye kadar, bazı bankalarda ise farklı ürünlerin bir arada kullanılmasıyla 140 bin TL'ye kadar finansman imkanı bulunuyor.

BANKALARIN SUNDUĞU FIRSATLAR

Banka Toplam Finansman Kampanya Detayı
QNB 100.000 TL 50.000 TL 3 ay vadeli taksitli ek hesap + 25.000 TL 3 ay vadeli kredi + 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli nakit avans
Akbank 100.000 TL 75.000 TL 3 ay vadeli taksitli Artı Para + 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans
Garanti BBVA 100.000 TL 50.000 TL 3 ay vadeli faizsiz kredi + 50.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans
DenizBank 100.000 TL 65.000 TL 3 ay vadeli kredi + 25.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi + 10.000 TL 3 ay vadeli taksitli kart kullanımı
TEB 75.000 TL 25.000 TL 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans + 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi
Türkiye İş Bankası 55.000 TL 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli nakit avans + 30.000 TL 1 ay vadeli Taksitli Avans Hesabı
Albaraka Türk 140.000 TL Vade farksız finansman seçenekleriyle toplam 140.000 TL'ye kadar fırsat
Türkiye Finans 50.000 TL Mobil kanaldan yeni müşteri olanlara yüzde 0'dan başlayan oranlarla ihtiyaç finansmanı

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KRGYO hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağı geldiKRGYO hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi
Anket sonuçlandı: Dolar/ TL beklentisi 62,1 TL'ye yükseldiAnket sonuçlandı: Dolar/ TL beklentisi 62,1 TL'ye yükseldi

Google Haberler