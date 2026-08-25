Şirket, konuya ilişkin bildirimini 25 Ağustos 2026 tarihinde seans sırasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptı.

Şirketin daha önce aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru sonrasında, SPK'dan gelen talep doğrultusunda esas sermaye artırımına ilişkin metinde değişikliğe gidildi.

SERMAYE 1,015 MİLYAR TL'YE ÇIKARILACAK

Buna göre DURKN'in 132,5 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 882,5 milyon TL artırılarak 1,015 milyar TL'ye yükseltilecek.

Söz konusu artışın bedelsiz oranı ise yüzde 666,03773 olarak belirlendi.

Artırılacak 882,5 milyon TL'lik sermayenin;

523.170.438,49 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından,

359.329.561,51 TL'si Hisse Senedi İhraç Priminden

karşılanacak.

BEDELSİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Şirketin yaptığı revizyonla esas sermaye artırımına ilişkin metin değiştirilirken, bedelsiz sermaye artırımı oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Böylece DURKN, yüzde 666,04 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararıyla 25 Ağustos günü KAP'a bildirim yapan şirket oldu.

Söz konusu oran, mevcut 100 lot DURKN hissesine karşılık 666,04 lot bedelsiz pay verilmesi anlamına geliyor. Sermaye artırımı kapsamında yeni payların ne zaman hesaplara geçeceği ise ilgili SPK sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

100 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

DURKN'nin yüzde 666,03773 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların mevcut lotlarının 6,6603773 katı kadar yeni pay verilecek.

Buna göre 100 lot DURKN hissesi bulunan bir yatırımcı 666,03773 lot bedelsiz pay almaya hak kazanacak. Böylece yatırımcının toplam lot sayısı 766,03773'e yükselecek. Tam lot uygulamasında küsuratların nasıl değerlendirileceği ise ilgili süreçte belirlenecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.