Şirket tarafından 25 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirimde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirkete gönderilen E-18454353-100.06-50611 sayılı "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında" konulu yazıya ilişkin bilgi verildi.

BORSA İSTANBUL AÇIKLAMA İSTEDİ

Borsa İstanbul, HATSN paylarında gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak şirketten, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunup bulunmadığı konusunda açıklama talep etti.

Şirket ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında yaptığı değerlendirmede, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmadığını bildirdi.

HATSN'DEN OLAĞAN DIŞI HAREKET AÇIKLAMASI

Şirketin KAP açıklamasında, paylarda yaşanan olağan dışı fiyat ve miktar hareketinin arkasında kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum olmadığı belirtildi.

Böylece Borsa İstanbul'un talebi üzerine yapılan açıklamayla birlikte HATSN paylarında yaşanan olağan dışı hareketlere ilişkin şirket tarafından kamuoyuna ek bir gelişme aktarılmamış oldu.

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