Borsa İstanbul’da işlem gününün devam ettiği saatlerde aracı kurumların gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri yatırımcıların takibinde. İş Yatırım satış tarafına geçti.
İş Yatırım’ın 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Oran
|Maliyet
|BJKAS
|12.542.034
|%9,06
|2,449
|TYILWW
|10.685.906
|%7,72
|0,03
|VBIAXV
|7.444.880
|%5,38
|0,03
|ARSAN
|5.703.880
|%4,12
|4,159
|PPIUHV
|5.343.461
|%3,86
|0,393
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Oran
|Maliyet
|GSRAY
|-15.777.233
|%6,00
|1,135
|HEKTS
|-11.104.580
|%4,22
|2,851
|ISCTR
|-10.578.856
|%4,02
|12,787
|UAIRJV
|-8.363.461
|%3,18
|0,022
|ELILMV
|-6.980.000
|%2,65
|0,02
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