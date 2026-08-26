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Borsa İstanbul’da işlem gününün devam ettiği saatlerde aracı kurumların gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri yatırımcıların takibinde. İş Yatırım satış tarafına geçti.

İş Yatırım’ın 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Oran Maliyet
BJKAS 12.542.034 %9,06 2,449
TYILWW 10.685.906 %7,72 0,03
VBIAXV 7.444.880 %5,38 0,03
ARSAN 5.703.880 %4,12 4,159
PPIUHV 5.343.461 %3,86 0,393

İş Yatırım satışa geçti: İlk sırada GSRAY var, Görsel 1

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Oran Maliyet
GSRAY -15.777.233 %6,00 1,135
HEKTS -11.104.580 %4,22 2,851
ISCTR -10.578.856 %4,02 12,787
UAIRJV -8.363.461 %3,18 0,022
ELILMV -6.980.000 %2,65 0,02

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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