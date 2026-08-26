İş Yatırım’ın 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Oran Maliyet BJKAS 12.542.034 %9,06 2,449 TYILWW 10.685.906 %7,72 0,03 VBIAXV 7.444.880 %5,38 0,03 ARSAN 5.703.880 %4,12 4,159 PPIUHV 5.343.461 %3,86 0,393

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Oran Maliyet GSRAY -15.777.233 %6,00 1,135 HEKTS -11.104.580 %4,22 2,851 ISCTR -10.578.856 %4,02 12,787 UAIRJV -8.363.461 %3,18 0,022 ELILMV -6.980.000 %2,65 0,02

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