Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS), sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 25 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sermaye artırımının tamamlanmasının ardından esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması için SPK’ya başvuru gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre şirketin halka arz sonrasında 529 milyon 354 bin 723 TL olan çıkarılmış sermayesinin 566 milyon 854 bin 723 TL’ye artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda sermaye artırımının mevzuata uygun şekilde tamamlanmasının ardından, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgelerle birlikte esas sözleşme tadil taslağı için SPK’dan uygun görüş talep edildi.

SPK’dan gerekli iznin alınmasının ardından esas sözleşme değişikliğinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Pay Tebliği kapsamında ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması planlanıyor.

Şirket, esas sözleşme tadiline ilişkin SPK başvurusunu 26 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

VEYAS HİSSELERİNDE SON DURUM

20 Ağustos’ta 136 TL’den halka arz edilen VEYAS hisseleri, beş günlük işlem sürecinin ardından 137,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Hisse senedi TSİ 14.45 itibarıyla yüzde 2 değer kaybıyla işlem görüyor. Halka arz fiyatına göre ise hisse mevcut seviyede sınırlı bir prim taşıyor.

5 günlük performansı halka arz fiyatı olan 136 TL üzerinden hesapladığımızda:

Halka arz fiyatı: 136 TL

5 gün sonraki fiyat: 137,40 TL

Fark: +1,40 TL

5 günlük getiri: %1,03

100 lot alan yatırımcının kârı: 140 TL

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