Bitcoin piyasasına ilişkin uzun vadeli tahminlere bir yenisi eklendi. Bernstein analisti Gautam Chhugani, Bitcoin'in tarihsel dört yıllık döngüsünü sürdürmesi halinde 2027'nin ortalarında 150 bin dolarla yeni bir rekor görebileceğini, bir sonraki piyasa zirvesinin ise 2029'da 300 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Bernstein, Bitcoin'e yönelik beklentisini yalnızca kripto para piyasasındaki döngülere dayandırmıyor. Kurum, yüksek kamu borçları, artan borçlanma maliyetleri ve para birimlerinde değer kaybı riskinin yatırımcıları arzı sınırlı varlıklara yöneltebileceğine dikkat çekiyor.

BITCOIN İÇİN ÖNCE 150 BİN, ARDINDAN 300 BİN DOLAR TAHMİNİ

Bernstein analisti Gautam Chhugani'nin müşterilere gönderdiği değerlendirmede Bitcoin için iki kritik tarih ve fiyat seviyesi öne çıktı.

Chhugani, Bitcoin'in tarihsel dört yıllık piyasa döngüsünü devam ettirmesi halinde kripto para biriminin 2027'nin ortalarında 150 bin dolara ulaşarak yeni bir rekor kırabileceğini belirtti.

Bir sonraki piyasa zirvesinin ise 2029 yılında görülmesini bekleyen analist, Bitcoin'in bu dönemde 300 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatları TSİ 15.08 itibarıyla 78 bin 372 dolar bandında seyrediyor.

Ethereum ise TSİ 15.09 itibarıyla yüzde 0,73 artışla 2.460,7 dolar seviyesinde.

YÜKSEK KAMU BORÇLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bernstein'ın Bitcoin beklentisinin arkasındaki temel gerekçelerden biri küresel ekonomide değişen faiz ve borç dinamikleri oldu.

Kurumun değerlendirmesine göre yaklaşık 40 yıl süren düşen faiz oranları dönemi sona ererken, hükümetler yüksek kamu borçlarının beraberinde getirdiği daha ağır faiz yükleriyle karşı karşıya kalıyor.

Tahvil getirilerinin yükselmesi faiz giderlerinin artmasına, bütçe açıklarının genişlemesine ve hükümetlerin daha fazla borçlanma ihtiyacı duymasına neden olabiliyor.

BITCOIN İÇİN "KIT VARLIK" VURGUSU

Bernstein, hükümetlerin artan mali baskılar ile para birimlerinin değer kaybetmesine izin verme arasında bir tercih yapmak zorunda kalabileceği görüşünde.

Kurum, böyle bir senaryoda hükümetlerin ikinci seçeneğe yönelebileceğini ve para birimlerindeki değer kaybının yatırımcıların davranışlarını değiştirebileceğini düşünüyor.

Bu ortamda arzının kolaylıkla artırılması mümkün olmayan kıt varlıkların daha cazip hale gelebileceğini belirten Bernstein, Bitcoin'i de bu kategoride öne çıkan varlıklardan biri olarak değerlendiriyor.

BITCOIN SAHİPLERİNİN YÜZDE 60'INA DİKKAT ÇEKTİ

Raporda Bitcoin yatırımcılarının davranışlarına ilişkin dikkat çeken bir veri de paylaşıldı.

Bernstein'a göre Bitcoin sahiplerinin yaklaşık yüzde 60'ını, fiyatlarda yüzde 50'yi aşan düşüşler yaşandığı dönemlerde dahi satış yapmayan yatırımcılar oluşturuyor.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin piyasasına erişiminin giderek genişlemesi de uzun vadeli görünümü destekleyebilecek faktörlerden biri olarak gösterildi.

STRATEGY İÇİN HEDEF FİYAT DÜŞÜRÜLDÜ

Bernstein, Bitcoin konusunda uzun vadeli iyimser beklentisini korurken, bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin bulundurmasıyla bilinen Strategy (MSTR) için hedef fiyatında aşağı yönlü revizyona gitti.

Kurum, Strategy için hedef fiyatını 450 dolardan 350 dolara indirdi. Buna karşılık şirket hisselerine yönelik "Outperform" notu korundu.

Bernstein'ın değerlendirmesine göre Strategy, yaklaşık yüzde 4'lük payıyla dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu sürdürüyor.

Bitcoin için ortaya konulan 150 bin ve 300 bin dolarlık seviyeler kesin fiyat hedefleri olmaktan ziyade Bernstein'ın tarihsel piyasa döngülerinin devam edeceği varsayımına dayanan tahminlerini yansıtıyor.