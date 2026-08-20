Küresel piyasalarda uzun süredir devam eden baskılanma, ABD Hazine Bakanlığı ve SEC cephesinden gelen kritik adımlarla yerini sert bir yükseliş dalgasına bıraktı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın eski uzun vadeli devlet tahvil alımlarını iki katına çıkaracağını duyurması piyasada "gizli bir parasal genişleme" beklentisi yaratırken, likidite musluklarının açılacağı algısı doğrudan sınırlı arza sahip dijital varlıklara yaradı.

SEC’in ise kripto firmalarının sermaye artırımını kolaylaştıracak ve bazı token'ları menkul kıymet cenderesinden çıkaracak esnek bir düzenleme taslağı sunması, piyasadaki hukuki belirsizlik bulutlarını dağıttı.

Gelişmelerin ardından spot Bitcoin ETF'lerine sadece ağustosun ilk iki haftasında 1 milyar doları aşan net taze para girişi yaşandı. Yaşanan bu ivme, piyasada düşüş beklentisiyle short (kısa) pozisyon alan yatırımcıları gafil avladı.

DAKİKALAR İÇİNDE 700 MİLYON DOLAR: TARİHİ POZİSYON SIKIŞMASI

Piyasada yaşanan yükseliş dalgası zincirleme bir likidasyon krizini tetikledi:

• Hızlı Tırmanış: Aylardır devam eden zayıf seyri kıran Bitcoin, günlük yüzde 6’yı aşan primle yeniden 69 bin dolar sınırını aşarak 70 bin dolar psikolojik barajına dayandı.

• 1,5 Milyar Dolarlık Yıkım: Düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıların zararı durdurmak için panikle Bitcoin almaya başlamasıyla sadece bir dakika içinde 700 milyon dolarlık zorunlu alım gerçekleşti. Toplam kapatılan short pozisyon büyüklüğü 1,5 milyar dolara ulaştı.



• Altcoin Cephesi: İyimserlik dalgası genele yayıldı; Ethereum 1.900 doları aşarken, Ethereum ve Zcash son 24 saatte yüzde 9'luk sıçrama kaydetti.

58 BİN DOLAR DİP Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 115 bin dolar seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra sert bir ayı piyasasına giren ve 19 milyar dolarlık devasa pozisyon tasfiyesiyle 58 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin için analistler temkinli ama iyimser.

Uzmanlar, yaşanan bu son squeeze (pozisyon sıkışması) hareketinin piyasa tarihindeki en büyük kırılmalardan biri olabileceğini vurguluyor.

FED'in faiz artış döngüsünün sonuna geldiği beklentisi ve spot ETF akışları göz önüne alındığında, 58 bin dolar seviyesinin bu döngünün dip noktası olarak tescillendiği değerlendiriliyor.

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