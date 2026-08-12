ABD Kongresi'nde dijital varlıklara ilişkin yasal düzenleme süreçlerinin yavaşladığı bir dönemde, düzenleyici kurum SEC sektörü rahatlatacak adımlar için harekete geçti.

Bloomberg News’un aktardığı bilgilere göre kurum hem kripto varlık sözleşmeleri hem de geleneksel menkul kıymetlerin dijitalleştirilmesi için yeni bir dönemi başlatıyor.

ÖZEL İHRAÇ ÇERÇEVESİ VE "İNOVASYON MUAFİYETİ" MASADA

SEC’in cuma günü yapacağı açık toplantıda iki temel başlık öne çıkıyor:

• Özel İhraç Çerçevesi: Belirli kripto varlıkları kapsayan yatırım sözleşmelerinin yasal zemine oturtulması için özel bir ihraç mekanizması ele alınacak.

• İnovasyon Muafiyeti: Menkul kıymetlerin blokzincir üzerinde dijital versiyonlarının (token) alınıp satılmasına izin verecek yeni bir muafiyet planının detayları duyurulacak.

Bu adım gerçekleştiğinde, ABD şirketlerinin hisse senetleri blokzincir ağına taşınarak mesai saatleri kısıtlaması olmadan haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz işlem görebilecek.

ŞİRKETLERİN İTİRAZ HAKKI DÜZENLEMEYE EKLENİYOR

Sürecin önceki taslaklarında, halka açık şirketlerin onayı alınmaksızın üçüncü taraflarca "hisse token’ı" oluşturulabilmesi piyasa temsilcileri ve şirketler tarafında ciddi endişe yaratmıştı.

Gelen tepkileri dikkate alan SEC’in yeni taslakta dengeleri değiştirdiği belirtiliyor. Yeni düzenleme kapsamında şirketlere, kendi paylarının üçüncü taraf platformlarca izinsiz tokenlaştırılmasına ve listelenmesine itiraz etme ve veto hakkı tanınması değerlendiriliyor.

DENETİM VE KARA PARA AKLAMAYA KARŞI SIKI ÖNLEMLER

Regülatör kurum, yeni muafiyetlerle birlikte denetim kalkanını da sıkılaştırmayı planlıyor. Token’ların ABD dışındaki kötü niyetli aktörler tarafından denetimden kaçmak amacıyla kullanılmasını engellemek için şu şartların getirilmesi gündemde:

• ABD Merkezli Olma Şartı: Token işlemlerine aracılık edecek platformların ABD merkezli faaliyet göstermesi zorunlu kılınacak.

• Gelişmiş AML Uyum Standardı: Bu platformlar, çok daha kapsamlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) kurallarına tabi tutulacak.

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