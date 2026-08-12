Borsa İstanbul'da enerji sektörünün son 5 yıllık performansı dikkat çekerken, sektörde halka arz trafiği de hızlandı. BIST Elektrik Endeksi 5 yılda yüzde 803 yükselirken, enerji sektöründen 22 şirket borsaya gelmek için SPK'dan halka arz onayı bekliyor. Toplam halka arz kuyruğunda ise 147 şirket bulunuyor.

147 ŞİRKET SPK'DAN HALKA ARZ ONAYI BEKLİYOR

Türkiye sermaye piyasalarında şirketlerin halka arz ilgisi sürüyor. 2026 yılının başından bu yana 29 şirket halka açılırken, SPK'nın 4 şirkete daha onay vermesiyle yeni halka arzların önü açıldı.

Onay verilen şirketlerin de süreci tamamlaması halinde yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'a gelen şirket sayısı 33 olacak.

Bu şirketlerin 8'inin enerji sektöründe faaliyet göstermesi ise sektördeki halka arz hareketliliğini ortaya koydu.

SPK'nın onayını bekleyen şirketlerin sayısı ise 147'ye ulaştı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ İLK SIRADA

Halka arz için SPK'nın kapısında bekleyen şirketler arasında en büyük grubu enerji sektörü oluşturuyor.

Toplam 147 şirketin 22'si enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. SPK'dan daha önce onay almasına rağmen halka arzını erteleyen bir enerji şirketi ise bu rakama dahil değil.

Borsa İstanbul'da enerji sektöründe 17 Temmuz'dan bu yana 3 şirket gong çalarken, bir şirket talep toplama sürecinde halka arzını erteledi.

SPK'nın yeni onay verdiği bir enerji şirketinin de işlem görmeye başlamasıyla Borsa İstanbul'da üretimden dağıtıma ve yenilenebilir enerjiye kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 50 enerji şirketinin payları işlem görüyor olacak.

İNŞAAT VE GAYRİMENKULDE 21 ŞİRKET SIRADA

Enerjinin hemen ardından inşaat ve gayrimenkul sektörü geliyor.

Halka arz onayı bekleyenler arasında Teknik Yapı, Nef ve Rönesans Altyapı AŞ'nin yanı sıra 12 gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) bulunuyor.

Sektörde SPK'dan onay bekleyen toplam şirket sayısı 21 seviyesinde bulunuyor.

GIDA VE TARIMDAN 19 ŞİRKET HALKA ARZ BEKLİYOR

Halka arz sırasının kalabalık olduğu bir diğer alan ise gıda ve tarım sektörü.

Bu grupta 19 şirket SPK'dan onay bekliyor. Namet, Ekici Süt Gıda, Beyoğlu Çikolata, Altun Gıda ve Tarım Kredi Süt de halka arz için bekleyen şirketler arasında yer alıyor.

Finans sektöründe ise 8'i girişim sermayesi yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 18 şirket SPK'nın onay sürecinde bulunuyor.

Doğa Sigorta, RePie Yatırım Holding ve Türkiye Emlak Katılım Bankası da bu grupta yer alan şirketler arasında.

TEKNOLOJİ VE TURİZM ŞİRKETLERİ DE SIRADA

Halka arz kuyruğundaki şirketlerin sektörel dağılımında teknoloji ve turizm de dikkat çekiyor.

SPK'dan halka arz onayı bekleyen 8 teknoloji şirketi bulunurken, turizm sektöründe ise 7 şirket sırada.

Turizm şirketleri arasında Tatilbudur ve Jolly Tur da bulunuyor.

Öne çıkan sektörlerdeki halka arz kuyruğu böylece şöyle şekilleniyor;

Enerji: 22 şirket

İnşaat ve gayrimenkul: 21 şirket

Gıda ve tarım: 19 şirket

Finans: 18 şirket

Teknoloji: 8 şirket

Turizm: 7 şirket

ENERJİ ENDEKSİ 5 YILDA YÜZDE 803 YÜKSELDİ! 22 ŞİRKET SIRADA BEKLİYOR

Enerji şirketlerinin halka arz ilgisinde öne çıktığı dönemde Borsa İstanbul'daki enerji hisselerinin uzun vadeli performansı da dikkat çekiyor.

Borsada işlem gören enerji şirketlerinin 38'i BIST Elektrik Endeksi'nde yer alırken, diğer şirketler petrol-doğal gaz, Yıldız Pazar ve farklı pazarlarda işlem görüyor.

BIST Elektrik Endeksi'nin 2026 yılı başından bu yana getirisi yüzde 15 olurken, son bir yıllık getirisi yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin son 5 yıllık getirisi ise yüzde 803'e ulaştı.

Hem 2026 yılında gerçekleşen halka arzlarda hem de SPK'dan onay bekleyen şirketler arasında enerji sektörünün ağırlığını koruması, Borsa İstanbul'daki enerji şirketlerinin sayısının önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor.

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(EKONOMİST)