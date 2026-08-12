Pusula Portföy Yönetim A.Ş. tarafından 12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının Balsu Gıda hisselerinde gerçekleştirdiği işlemlerin ayrıntıları paylaşıldı.

Buna göre yatırım fonlarının portföylerinden 10 Ağustos 2026 tarihinde Balsu Gıda hisselerinde 11,90 TL ile 14,44 TL fiyat aralığından toplam 153 milyon 600 bin nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.

Aynı tarihte 11,90 TL ile 13,92 TL fiyat aralığından toplam 249 milyon 3 bin 467 nominal tutarlı satış işlemi yapıldı.

Böylece aynı gün gerçekleştirilen işlemlerde satış miktarı alış miktarının üzerinde gerçekleşti.

NET SATIŞ YAKLAŞIK 95,4 MİLYON NOMİNAL

Açıklanan alış ve satış miktarları arasındaki fark dikkate alındığında Pusula Portföy'ün yönettiği fonların Balsu Gıda hisselerindeki işlemleri net yaklaşık 95 milyon 403 bin 467 nominal satışa işaret etti.

İşlemlerin ardından fonların Balsu Gıda sermayesindeki pay oranında da belirgin bir gerileme meydana geldi.

BALSU'DAKİ PAY ORANI YÜZDE 19,23'TEN YÜZDE 10,65'E DÜŞTÜ

Pusula Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının Balsu Gıda sermayesindeki pay oranı işlemler öncesinde yüzde 19,2363 seviyesinde bulunuyordu.

10 Ağustos'ta gerçekleştirilen işlemlerin ardından söz konusu oran yüzde 10,6568'e geriledi.

Böylece fonların Balsu Gıda sermayesindeki pay oranında 8,5795 puanlık düşüş gerçekleşti.

OY HAKKI ORANI DA GERİLEDİ

Balsu Gıda'daki değişim yalnızca sermaye payıyla sınırlı kalmadı. Pusula Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarının şirketteki oy hakkı oranı da işlemlerin ardından geriledi.

Fonların Balsu Gıda'daki oy hakkı oranı yüzde 11,1876'dan yüzde 6,1979'a düştü.

Pusula Portföy'ün 12 Ağustos'ta yaptığı bildirim, 10 Ağustos 2026 tarihinde şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının portföylerinde gerçekleştirilen işlemleri kapsıyor.