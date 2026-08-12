Temettü yatırımcılarının portföylerinde yakından takip ettiği Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), kâr payı dağıtım takvimi kapsamında 2026 yılının ikinci temettü taksit ödemesi için süreci başlatıyor.

Şirket, 13 Ağustos Perşembe günü itibarıyla pay sahiplerine hak kullanım ödemelerini açacak.

HİSSE BAŞINA 12,75 TL NET NAKİT ÖDEME

Doğuş Otomotiv'in yarın dağıtmaya başlayacağı 2. taksit temettü ödemesine ilişkin finansal detaylar şu şekilde:

• Brüt Oran: Yüzde 1.500 (1 TL nominal değerli pay için)

• Net Oran: Yüzde 1.275 (1 TL nominal değerli pay için)

• Hisse Başı Brüt Tutarı: 15,00 TL

• Hisse Başı Net Tutarı: 12,75 TL

HAK ETME KOŞULU VE NAKİT GEÇİŞ TARİHİ (T+2)

Kâr payı ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için kritik hak kullanım tarihi bugün sona eriyor.

• Son Satın Alma Tarihi: 2. taksit temettü hakkı kazanabilmek için yatırımcıların 12 Ağustos Çarşamba (bugün) seans kapanışı itibarıyla portföylerinde DOAS hisse senedi bulundurması yeterli olacak.

• Nakit Hesaba Geçiş (T+2): Borsa İstanbul takas kuralları gereği (T+2), temettü ödemeleri nakit olarak yatırımcı hesaplarına 2 işlem günü sonra yansıyacak. Bu kapsamda nakit bakiyeler 17 Ağustos Pazartesi günü kullanılabilir duruma gelecek.

DOAS hissesinin 2. taksit temettü verimi oranı ise 12 Ağustos kapanış fiyatının oluşmasıyla birlikte netlik kazanacak.

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