Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerdeki pay sahipliği değişimlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Açıklamada AFYON, ALVES, BIGEN, CWENE, EDATA, GUNDG, PASEU, PEKGY, TEHOL ve VSNMD hisselerinde yatırımcı ve fonların sahip oldukları nominal pay tutarları ile sermayedeki pay oranlarında değişiklikler yaşandığı görüldü.

TEHOL'DE YÜZDE 5 EŞİĞİ AŞILDI

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) paylarında Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un sahip olduğu nominal pay tutarı 96 milyon 170 bin TL'den 100 milyon 778 bin TL'ye yükseldi.

Fonun TEHOL sermayesindeki pay oranı yüzde 4,82'den yüzde 5,05'e çıkarak yüzde 5 eşiğinin üzerine geçti.

Şirketin sermayesi 1 milyar 995 milyon 840 bin TL seviyesinde bulunuyor.

ALVES'TE MERRİLL LYNCH YÜZDE 5'İ GEÇTİ

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) paylarında Merrill Lynch International'ın nominal pay tutarı 66 milyon 113 bin 355 TL'den 83 milyon 396 bin 794 TL'ye çıktı.

Böylece Merrill Lynch International'ın ALVES sermayesindeki pay oranı yüzde 4,13'ten yüzde 5,21'e yükseldi ve yüzde 5 eşiği aşılmış oldu.

GUNDG'DE FONUN PAYI YÜZDE 6,55'E ÇIKTI

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) paylarında Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon'un nominal pay miktarı 1 milyon 534 bin 395 TL'den 2 milyon 554 bin 765 TL'ye yükseldi.

Fonun şirket sermayesindeki pay oranı yüzde 3,93'ten yüzde 6,55'e çıkarak yüzde 5 seviyesinin üzerine geçti.

PEKGY'DE TERA PORTFÖY'ÜN PAYI GERİLEDİ

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarında Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un nominal pay miktarı 1 milyar 270 milyon 32 bin 957 TL'den 1 milyar 99 milyon 69 bin 818 TL'ye geriledi.

Fonun şirket sermayesindeki pay oranı da yüzde 25,40'tan yüzde 21,98'e düştü. Böylece nominal pay miktarında yaklaşık 170,96 milyon TL'lik azalma meydana geldi.

PEKGY'nin sermayesi 5 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

PASEU'DA İKİ FONUN PAY ORANI DEĞİŞTİ

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) paylarında Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun nominal pay miktarı 34 milyon 920 bin 259 TL'den 12 milyon 162 bin 30 TL'ye geriledi.

Fonun sermayedeki payı yüzde 5,20'den yüzde 1,81'e düşerek yüzde 5 eşiğinin altına indi.

Aynı şirkette Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun nominal pay miktarı ise 99 milyon 583 bin 520 TL'den 122 milyon 477 bin 995 TL'ye yükseldi. Fonun PASEU sermayesindeki payı yüzde 14,82'den yüzde 18,23'e çıktı.

EDATA'DA PAY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) paylarında üç yatırımcının pay sahipliği oranlarında önemli değişiklikler meydana geldi.

İsmet Köksal'ın daha önce payı bulunmazken nominal pay miktarı 55 milyon 743 bin 574,09 TL'ye, şirket sermayesindeki pay oranı ise yüzde 13,86'ya yükseldi.

Osman Arıkan Nacar'ın pay miktarı da sıfır seviyesinden 55 milyon 743 bin 574,08 TL'ye çıktı. Nacar'ın sermayedeki pay oranı yüzde 13,86 oldu.

Osman Sungur'un nominal pay miktarı ise 167 milyon 230 bin 722,27 TL'den 52 milyon 460 bin 99,80 TL'ye geriledi. Sungur'un şirket sermayesindeki pay oranı yüzde 41,58'den yüzde 13,04'e düştü.

CWENE'DE BULLS PORTFÖY'ÜN PAYI YÜZDE 9,92'YE İNDİ

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) paylarında Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon'un nominal pay miktarı 118 milyon 9 bin 892,90 TL'den 107 milyon 15 bin 699,90 TL'ye geriledi.

Fonun şirket sermayesindeki pay oranı da yüzde 10,94'ten yüzde 9,92'ye düştü.

AFYON VE BIGEN'DE ORAN YÜZDE 5'E GERİLEDİ

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) paylarında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun nominal pay miktarı 20 milyon 89 bin 53 TL'den 19 milyon 989 bin 53 TL'ye geriledi. Fonun sermayedeki pay oranı yüzde 5,02'den yüzde 5,00'e indi.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN) paylarında ise Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un nominal pay miktarı 28 milyon 924 bin 683 TL'den 28 milyon 823 bin 183 TL'ye geriledi. Fonun sermayedeki payı da yüzde 5,01'den yüzde 5,00'e düştü.

VSNMD'DE NEJLA ÖZTÜRE'NİN PAYI YÜZDE 10,53'E YÜKSELDİ

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) paylarında Nejla Öztüre'nin nominal pay miktarı 11 milyon 392 bin 593 TL'den 17 milyon 658 bin 519,15 TL'ye yükseldi.

Öztüre'nin şirket sermayesindeki pay oranı yüzde 9,74'ten yüzde 10,53'e çıktı.

MKK tablosunda VSNMD'nin sermaye artırımı sürecinde olduğu da belirtildi. Sermaye artırımı dönemlerinde pay oranlarında görülen değişiklikler yalnızca alım-satım işlemlerinden kaynaklanmayabiliyor. Rüçhan hakkı kullanım zamanları ile yeni payların yatırımcı hesaplarına aktarılma zamanlarındaki farklılıklar da oranları etkileyebiliyor.

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