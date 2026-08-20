Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Tarım-GFE, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 artış kaydetti. Yılın ilk altı aylık dönemindeki (Aralık 2025'e göre) birikimli artış yüzde 16,92 olurken, 12 aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 34,02 olarak hesaplandı.

ÇİFTÇİNİN EN BÜYÜK YÜKÜ GÜBRE

Açıklanan raporda kaleme göre maliyet artışları belirgin farklılıklar gösterdi:

• En Fazla Yıllık Artış: Çiftçinin ana üretim kalemlerinden olan gübre ve toprak geliştiriciler, yıllık yüzde 50,99 artışla maliyet yükünün en çok ağırlaştığı alt grup oldu.

• En Fazla Aylık Artış: Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 3,88 ile bina bakım masraflarında yaşandı.

• Mal ve Hizmet Ayrımı: Tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yıllık yüzde 33,88 artarken; traktör, ekipman ve tesis gibi tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksindeki yıllık artış yüzde 21,49 seviyesinde kaldı.