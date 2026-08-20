Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre borsada işlem gören şirketler, 2026’nın ilk 7,5 ayında 27.450.000.000 TL bedelli sermaye artırımı yaptı.

Şirketler, bedelli sermaye artırımlarıyla kasalarına 610,3 milyon doların üzerinde doğrudan kaynak aktardı.

SERMAYE PİYASALARI BORÇLANMA MALİYETİNE ALTERNATİF OLDU

Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin mevcut ortaklarından payları oranında yeni nakit talep etmesi yöntemiyle çalışıyor.

Elde edilen bu taze kaynak, genellikle yüksek faizli banka borçlarının ödenmesinde veya yeni yatırım projelerinin finanse edilmesinde kullanılıyor.

İstatistiklere göre nominal bazda en yüklü bedelli artırımları ocak, şubat ve temmuz aylarında gerçekleşti.

Halka arzlarda ise özellikle temmuz ayında yaşanan ivmelenmeyle birlikte tek bir ayda 38,4 milyar liralık piyasa değerine ulaşıldı.



Kaynak: Ekonomim

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