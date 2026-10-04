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Borsa İstanbul'da yarın 2 hisse temettü verecek. AEFES ikinci taksit ödemesini yaparken SUNTK da yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak. İşte hisse başına ödemeler.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından izlediği temettü takviminde yeni haftanın ilk ödeme tarihleri belli oldu.

5 Ekim 2026 Pazartesi günü (Yarın) iki şirket için temettü hak kullanım tarihi olacak. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) temettüsünün ikinci taksitini dağıtırken, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) da yatırımcılarına nakit kâr payı ödeyecek.

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AEFES NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Anadolu Efes (AEFES), temettü ödemesinin ikinci taksitini gerçekleştirecek.
Şirket yatırımcılarına hisse başına brüt 0,16975 TL, net 0,1442875 TL temettü dağıtacak.

Buna göre 1.000 lot AEFES hissesi bulunan bir yatırımcı için ikinci taksit kapsamında brüt temettü tutarı 169,75 TL, net ödeme ise yaklaşık 144,29 TL olacak.

Anadolu Efes dahil yarın 2 şirket temettü ödemesi yapacak, Görsel 1

SUNTK NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Sun Tekstil (SUNTK) yatırımcılarına hisse başına brüt 0,5165 TL, net 0,439025 TL nakit temettü ödeyecek.

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Buna göre 1.000 lot SUNTK hissesi bulunan bir yatırımcının brüt temettüsü 516,50 TL, net temettüsü ise yaklaşık 439,03 TL olacak.

Hisse Brüt temettü Net temettü
AEFES 0,16975 TL 0,1442875 TL
SUNTK 0,5165 TL 0,439025 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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