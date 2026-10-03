Anadolu Efes (AEFES) 5 Ekim’de hak kullanım sürecini başlatacak. Şirketin bu tarihte hisse başına net 0,14 TL temettü ödemesi bulunuyor. Ödemenin yatırımcı hesaplarına 7 Ekim’de geçmesi planlanıyor.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 6 Ekim’de hak kullanım tarihine sahip. Şirket hisse başına net 0,43 TL kâr payı dağıtacak. KAP açıklamasına göre ödeme tarihi 7 Ekim olarak belirlendi.

Kapeks Kimya (KPEKS) ise 7 Ekim’de hak kullanımını gerçekleştirecek. Şirket, dağıtılacak kalan 75 milyon TL brüt kâr payını nakit olarak ödeyecek; ödeme tarihi 9 Ekim olarak açıklandı.

Hisse Hak kullanım tarihi Dağıtılacak nakit kâr payı Hisse başı net temettü AEFES 5 Ekim 2026 854,3 milyon TL 0,14 TL TRALT 6 Ekim 2026 1,36 milyar TL 0,43 TL KPEKS 7 Ekim 2026 63,75 milyon TL 0,51 TL

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