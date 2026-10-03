Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da bakiyeli pay yatırımcısı sayısı Eylül 2026’da aylık bazda 105 bin 19 kişi azalarak 6 milyon 693 bin 54’e geriledi. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların halka açık paylardaki saklama oranı 4,31 puan artarak yüzde 36,93’e çıktı.

Ağustos ayında 6 milyon 798 bin 73 olan bakiyeli pay yatırımcısı sayısı, eylülde yüzde 1,54 düşüş gösterdi. Buna rağmen sayı, Ocak 2026’daki 6 milyon 556 bin 28 seviyesinin 137 bin 26 kişi üzerinde kaldı.

YERLİ YATIRIMCI SAYISI GERİLEDİ

Bakiyeli yerli pay yatırımcısı sayısı ağustosta 6 milyon 764 bin 800 iken eylülde 6 milyon 659 bin 653’e düştü. Böylece yerli yatırımcı sayısı aylık bazda 105 bin 147 kişi, yüzde 1,55 azaldı.

Ocak 2026’da 6 milyon 525 bin 714 olan yerli yatırımcı sayısı, eylül sonunda yıl başına göre 133 bin 939 kişi daha yüksek gerçekleşti.

Yabancı bakiyeli pay yatırımcısı sayısı ise ağustostaki 33 bin 273’ten eylülde 33 bin 401’e yükseldi. Yabancı yatırımcı sayısı bir ayda 128 kişi artarken, ocak ayındaki 30 bin 314 seviyesine göre 3 bin 87 kişilik yükseliş kaydetti.

YABANCILARIN SAKLAMA ORANI YÜZDE 36,93’E ÇIKTI

Yatırımcı sayısındaki değişim sınırlı kalırken, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul şirketlerinin halka açık bölümündeki saklama oranında belirgin artış görüldü.

Yabancıların saklama oranı ağustosta yüzde 32,62 iken eylülde yüzde 36,93’e yükseldi. Böylece aylık artış 4,31 puan oldu. Yerli yatırımcıların saklama oranı ise yüzde 67,38’den yüzde 63,07’ye geriledi.

Yabancıların saklama oranı Ocak 2026’da yüzde 37,18 seviyesindeydi. Eylül sonundaki yüzde 36,93’lük oran, yıl başındaki seviyenin 0,25 puan altında kaldı.

TOPLAM YATIRIMCI SAYISI 38,7 MİLYONA YAKLAŞTI

MKK sistem istatistiklerine göre toplam yatırımcı sayısı da eylülde 38 milyon 712 bin 882’ye yükseldi. Ağustosta bu sayı 38 milyon 549 bin 102, Ocak 2026’da ise 37 milyon 648 bin 312 seviyesindeydi.

Bakiyeli yatırımcı sayısı ağustostaki 10 milyon 797 bin 225’ten eylülde 10 milyon 908 bin 749’a çıktı. Toplam hesap sayısı da 92 milyon 418 bin 651’den 93 milyon 30 bin 520’ye yükseldi.

Aylık açılan hesap sayısında da dikkat çekici artış yaşandı. Ağustosta 447 bin 807 olan yeni açılan hesap sayısı, eylülde 850 bin 12’ye yükseldi.