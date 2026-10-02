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Bank of America’nın 2 Ekim 2026 Cuma gün sonu işlemleri belli oldu. BofA’nın net işlem hacmi -409,7 milyon lot olurken, alım tarafında TURSG ve TRALT, satış tarafında ise SASA ve CANTE öne çıktı.

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününün ardından Bank of America’nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

BofA’nın gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi -409.705.406 lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Alım tarafında TURSG 17,77 milyon lotla ilk sırada yer aldı. TURSG’yi 12,53 milyon lotla TRALT, 6,84 milyon lotla YKBNK takip etti.

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
TURSG 17.776.395 11,36 5,489
TRALT 12.535.660 8,01 44,523
YKBNK 6.848.655 4,38 34,977
MARTI 6.756.086 4,32 1,115
MEGMT 5.743.014 3,67 3,822

BofA gün sonunda hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
SASA -23.356.305 8,43 1,916
CANTE -21.290.434 7,68 1,086
KORDS -17.286.854 6,24 3,022
ISCTR -14.420.231 5,20 12,398
HEKTS -14.161.600 5,11 2,178

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