Bank of America’nın 2 Ekim 2026 Cuma gün sonu işlemleri belli oldu. BofA’nın net işlem hacmi -409,7 milyon lot olurken, alım tarafında TURSG ve TRALT, satış tarafında ise SASA ve CANTE öne çıktı.
Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününün ardından Bank of America’nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
BofA’nın gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi -409.705.406 lot olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
Alım tarafında TURSG 17,77 milyon lotla ilk sırada yer aldı. TURSG’yi 12,53 milyon lotla TRALT, 6,84 milyon lotla YKBNK takip etti.
|Hisse
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TURSG
|17.776.395
|11,36
|5,489
|TRALT
|12.535.660
|8,01
|44,523
|YKBNK
|6.848.655
|4,38
|34,977
|MARTI
|6.756.086
|4,32
|1,115
|MEGMT
|5.743.014
|3,67
|3,822
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|SASA
|-23.356.305
|8,43
|1,916
|CANTE
|-21.290.434
|7,68
|1,086
|KORDS
|-17.286.854
|6,24
|3,022
|ISCTR
|-14.420.231
|5,20
|12,398
|HEKTS
|-14.161.600
|5,11
|2,178
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