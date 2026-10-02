Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününün ardından Bank of America’nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

BofA’nın gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi -409.705.406 lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Alım tarafında TURSG 17,77 milyon lotla ilk sırada yer aldı. TURSG’yi 12,53 milyon lotla TRALT, 6,84 milyon lotla YKBNK takip etti.

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) TURSG 17.776.395 11,36 5,489 TRALT 12.535.660 8,01 44,523 YKBNK 6.848.655 4,38 34,977 MARTI 6.756.086 4,32 1,115 MEGMT 5.743.014 3,67 3,822

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -23.356.305 8,43 1,916 CANTE -21.290.434 7,68 1,086 KORDS -17.286.854 6,24 3,022 ISCTR -14.420.231 5,20 12,398 HEKTS -14.161.600 5,11 2,178

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