Bulls Portföy, tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan varlıkların Ziraat Bankası’na devredildiğini açıkladı. İşleme kapatılan bazı fonların ise tasfiye sürecinin ardından yeniden açılması planlanıyor.

Bulls Portföy, yatırımcılar ve kamuoyuna yönelik duyurusunda tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin son durumu paylaştı.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30 Eylül 2026 tarihli ve 64/1770 sayılı kararı kapsamında, tasfiyeye tabi fonların portföylerinde bulunan varlıkların Ziraat Bankası’na devir işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Açıklamaya göre söz konusu varlıkların nakde dönüştürülmesine ilişkin işlemler Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek.

TASFİYE PARA PİYASASI FONLARINDAN BAŞLAYACAK

Tasfiye işlemlerinin, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda öncelikle para piyasası fonlarından başlatılacağı belirtildi.

Süreç, yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona doğru ilerleyecek.

BAZI FONLAR YENİDEN İŞLEME AÇILACAK

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında TEFAS ve diğer dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonların, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden işleme açılması öngörülüyor.

Fonların tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden açılması planlanıyor.

AÇILIŞ TARİHİNİ BULLS PORTFÖY BELİRLEYECEK

Bulls Portföy, söz konusu fonların yeniden açılış tarihi ile katılma paylarının alım satım esaslarının; fon portföylerinin yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaatleri dikkate alınarak belirleneceğini açıkladı.

Şirket ayrıca, tasfiye işlemlerinin etkin ve sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için gerekli görülmesi halinde, tasfiye kapsamı dışında kalan ancak işleme kapatılan fonların tasfiye süreci tamamlanmadan da yeniden açılabileceğini duyurdu.