Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda fon piyasasına yönelik mevcut tedbirlerin sonuçları değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan ilave adımlar da ele alındı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında hesaplanacak net yatırım tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları değerlendirildi.

Kurulda ayrıca, SPK'nın fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi de ele alındı.

SERMAYE PİYASASI KANUNU TASLAĞI İÇİN TALİMAT

Açıklamada, bir süredir üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak için de çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Taslağın nihai halinin verilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatların iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele alınan tüm düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayışın vurgulandığı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla birlikte sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, çalışmaların sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek hızlı ve etkili şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Ekonomim