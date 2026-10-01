Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların kurumlar tarafından koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı’nın da yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğünü belirten Şimşek, ardından Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞI DEVAM EDİYOR”

Şimşek, zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor. Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir.

Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır.

Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir.”

“SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI OLACAK”

Şimşek, Türkiye’nin makroekonomik temellerinin güçlendirildiğini belirterek, alınan tedbirlerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerin sınırlı kalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Şimşek açıklamasında, “Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek’in açıklamasında, sorunlu fonlara ilişkin yürütülen çalışmalar ile yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik hukuki sürecin yanı sıra Türkiye ekonomisinin dış finansman, borçluluk, bütçe ve cari açık göstergelerine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.