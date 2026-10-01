Bildirimlerde bazı hisselerde fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde 10’un üzerine çıktığı görüldü.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 1 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerde, şirketin kurucusu olduğu fonların portföylerinde bulunan çeşitli hisselere ilişkin pay sahipliği oranları duyuruldu.

Açıklamalarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Eylül 2026 tarihli i-SPK.15.2 sayılı İlke Kararı kapsamında, 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren belirli pay sahipliği ve oy hakkı değişikliklerinde açıklama sınırının yüzde 3 olarak uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda, Katılım Emeklilik’in kurucusu olduğu fonların portföylerindeki hisselerin fiili dolaşımdaki paylar içindeki oranları açıklandı.

Hisse Fiili dolaşımdaki pay oranı NATURELGAZ %3,35 ALBARAKA TÜRK (ALBRK) %11,01 MEDİTERA (MEDTR) %4,16 DOĞU ARAS ENERJİ (ARASE) %8,54 EBEBEK (EBEBK) %3,32 AVRUPAKENT GYO (AVPGY) %4,33 ATAKP %4,10 LMKDC %10,97 ORGE %5,47 LOGO %5,00 MERCN %8,59 LKMNH %3,77 SMART %3,47 GRSEL %5,90 ATAKP %4,59 ALCTL %4,15 OBASE %5,71 DESPC %3,36

Katılım Emeklilik’in açıklamasında, söz konusu oranların 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki paylar esas alınarak hesaplandığı belirtildi. Benzer KAP bildirimlerinde de yeni yüzde 3 eşiğinin uygulanmasına ilişkin SPK ilke kararına atıf yapılıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.