Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi duyuruda, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) paylarının önemli borsa endekslerinden çıkarılacağı bildirildi.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.1 maddesi gereğince alınan karar doğrultusunda TERA; BIST 500 (XU500), BIST Tüm (XUTUM), BIST Tüm-100 (XTUMY), BIST Ana (XBANA), BIST Mali (XUMAL) ve BIST Aracı Kurumlar (XAKUR) endekslerindeki yerini kaybedecek.

BIST 500'DE TERA GİTTİ, DNISI DAHİL EDİLDİ

TERA paylarının BIST 500 endeks kapsamından çıkarılmasıyla birlikte, endeksteki boşluğu dolduracak şirket de belli oldu.

Borsa İstanbul kural seti uyarınca; 2026 yılının dördüncü üç aylık dönemi (01.10.2026 - 31.12.2026) için BIST 500 endeksinde 2. yedek sırada yer alan Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) payları, 2 Ekim 2026 itibarıyla BIST 500 endeksi kapsamına dahil edilecek.

ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖZETİ

Borsa İstanbul'un KAP açıklamasında yer alan düzenlemeler madde madde şu şekilde gerçekleşti:

• Çıkarılan Hisseler: TERA (Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

• Dahil Edilen Hisseler: DNISI (Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri A.Ş. - BIST 500 için)

• Etkilenen Endeksler: BIST 500, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Mali, BIST Aracı Kurumlar

• Yürürlük Tarihi: 2 Ekim 2026

Piyasa uzmanları, Yakın İzleme Pazarı’na geçiş ve endekslerden çıkarılma kararlarının kurumsal fonların portföy ayarlamaları (endeks fonlarının hisse satışı) nedeniyle hisse üzerinde kısa vadeli hacim ve fiyat baskısı yaratabileceğini; buna karşın BIST 500'e giren DNISI paylarında ise pozitif bir endeks etkisi görülebileceğini ifade ediyor.

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