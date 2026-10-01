Ana endeks, açılışta önceki kapanışa göre 79,08 puan ve yüzde 0,66 artış kaydederek 12.026,26 puan seviyesine yükseldi.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 1,18'lik primle yükselişe öncülük ederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Günün ilk saatlerinde en çok kazandıran sektör bankacılık olurken, en belirgin kayıp yüzde 7,84 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

SPK’DAN TASFİYE SÜRECİNDEKİ FONLAR İÇİN "ARA ÖDEME" KARARI

Yurt içi piyasalarda gözler bir yandan da tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına çevrilmiş durumda.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve tasfiyesi süren fonlarda, mutabakatı tamamlanmış olan tüm katılma payı sahiplerine, hak kazanacakları nihai ödemeye mahsuben bir ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Küresel tarafta ise ABD’den gelen ekonomik verilerin Fed’in faiz artış adımlarını erteleyebileceği beklentisini desteklemesine karşın piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

SAAT 10:35 İTİBARIYLA PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Alım tarafında savunma sanayii devi liderliği göğüslerken, onu perakende, havacılık ve bankacılık hisseleri takip etti. Satış baskısının yoğunlaştığı tarafta ise enerji ve ağır sanayi hisseleri başı çekti.

Seansın ilk saatlerinde BIST 100 hisselerindeki para trafiği incelendiğinde, en çok para girişi ASELS paylarında yaşanırken, en yüksek para çıkışı ise ASTOR tarafında gerçekleşti.

TEKNİK SEVİYELER VE GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile imalat sanayi PMI verilerinin; yurt dışında ise küresel imalat PMI akışının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 seviyeleri direnç; 11.900 ve 11.800 puan seviyeleri ise ana destek konumunda izleniyor.

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