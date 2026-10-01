Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmeler takip ediliyor. SPK'nın tasfiye sürecindeki fonlara yönelik ara ödeme kararı ve Fon Koordinasyon Kurulu'ndan gelen açıklamalar gündemde yer alırken, bugün açıklanacak İmalat PMI verileri izlenecek. BIST 100 endeksinde güne hafif alıcılı başlangıç bekleniyor.

ABD'DE TRUMP VE FED GÜNDEMİ

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları takip ediliyor. Trump, Güney Kore'nin ABD'de 200 milyar dolarlık enerji yatırımı yapacağını duyururken, ticari yolcu uçaklarına ilişkin açıklamasında Boeing'i işaret etti.

Trump ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed Yönetim Kurulundan istifa etmesi gerektiğini söyledi.

BUGÜN İMALAT PMI VERİLERİ AÇIKLANACAK

Piyasaların veri gündeminde bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak İmalat PMI verileri bulunuyor. Çin piyasaları ise tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.

ABD'de yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli makroekonomik verileri arasında yer alıyor. İstihdam rakamlarının Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki olası etkileri nedeniyle küresel piyasalar tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimi de izlenecek. S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de, Scope Ratings'in ise 23 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL'DA ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği gönderilerden öne çıkanlar şöyle;

ARDYZ – Şirketin %51 pay sahibi olduğu Oxivo Grup Bilişim paylarının 80 milyon TL’ye Nextsoft’a devredildiği açıklandı.

ASTOR – Şirketin, ABD’de bir firma ile satış anlaşması imzaladığı açıklandı.

AKHAN – Şirketin, ~10 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

ARDYZ – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 5.000.000 adet paya karşılık 400 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

AVGYO – Samsun İlkadım’daki iki adet akaryakıt istasyonunun güncel kiracısı olan MEPET’in aylık kira bedelinin 329.475TL olarak yenilenerek 1 yıllık kiraya verildiği açıklandı.

ANELE – Şirketin, finans kuruluşlarından kullandığı kredileri yapılandırma sürecinin finans kuruluşlarının mutabakatı ile 31 Ekim’e kadar uzatıldığı açıklandı.

AKFGY – Ocak – Ağustos döneminde kira gelirinin euro bazında %12 arttığı açıklandı.

BRMEN – Bulls GSYO tarafından 1.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BERA – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 25.000.000 adet payın geri alınmasına karar verildiği açıklandı.

BAGFS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

BIOEN – Şirketimiz ile Uniper Global Commodities SE arasında bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.

BRLSM – Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in 180 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

BMSCH – Şirketin, İzmir Aliağa’da bulunan 39.997 m²’lik fabrika ve arsasını 802,5 milyon TL bedelle Sat – Geri Kirala yöntemiyle VAKFN’ye devrettiği ve taşınmazı finansal kiralama yoluyla geri kiraladığı, işlem kapsamında sağlanan finansman 60 ay vadeli olup, süre sonunda taşınmazın mülkiyetinin yeniden şirkete devredilmesinin planlandığı açıklandı.

CANTE – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 500.000.000 adet paya karşılık 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Yaka IKE’nin 1.000 ton çiğit satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

EKOS – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 20.000.000 adet paya karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

ENJSA – 1.093 gün vadeli 3 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

EDIP – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

EPLAS – Şirketin, TÜBİTAK tarafından yürütülen 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm 2025 – 3 Çağrısı kapsamındaki Ar – Ge projesinin desteklenmeye hak kazandığı açıklandı.

GOLDA – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 15.000.000 adet payın geri alınmasına karar verildiği açıklandı.

GARAN – JCR Eurasia tarafından bankanın uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

GRSEL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ISVEA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı ISV Saniter Seramik tarafından 71,8 milyon TL bedelle vitrifiye seramik sağlık gereçleri üretim tezgahları satın alma işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

INGRM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ISDMR – Çankırı’da yapılması planlanan GES kapsamında ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.

INTET – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği açıklandı.

INFO – Şirket tarafından 01.07.2026 tarihinde ihraç edilen 1,5 milyar TL nominal değerli bononun itfası ve 168,3 milyon TL tutarındaki kupon ödemesinin 1,7 milyar TL olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

KORDS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamının borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

KCAER – KCR Dış Ticaret’in sermayesinin artırılmasına karar verildiği açıklandı.

KLSER – Ahmet Rıza Süt tarafından 279.634 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KUYAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB-(tr)’den B-(tr)’ye, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

KTLEV – Şirketin, Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri kapsamında Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldığı açıklandı.

KARCL – Şirketin, Van ve Muş’ta toplam 18,3 milyon dolar tutarında GES yatırımlarının finansmanı için Sinosure onayını aldığı, projelerin 7 ay içinde devreye alınması ve şirketin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %10’unun yenilenebilir enerjiden karşılanmasının hedeflendiği açıklandı.

KLYPV – ABD’de şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

KLRHO – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 50.000.000 adet paya karşılık 600 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

MPARK – 10 milyon dolara kadar limitli yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiği açıklandı.

MIATK – Şirketin, Suudi Arabistan’a şirket kurmasına karar verdiği açıklandı.

MASFN – Energystor S.R.L. paylarının tamamının 1,5 milyon euro bedelle şirketin %100 bağlı ortaklığı Masfen Romania tarafından devralındığı açıklandı.

MPARK – Lightyear tarafından MPARK’taki %15,03 grubu payların kurumsal yatırımcılara satılması ve A grubu paylarının %11 – 13’lük kısmını Muharrem Usta’ya devretmesi ve kalan paylarını da devretme sürecinin devam ettiği açıklandı.

METRO – Şirketin, Gürcistan’da faaliyet gösteren Green Insurance Georgia JSC’nin 11,4 milyon dolar bedelle satın alınması işleminin Metro International Sigorta Aracılık Hizmetleri üzerinden gerçekleştirileceği, 2 yıl vadeli ödeme planıyla yapılacak alımın finansmanının, Metro Euphoria Hotel Batumi JSC’den elde edilecek temettü gelirleriyle karşılanmasının planlandığı açıklandı.

OSMEN – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 15.000.000 adet paya karşılık 110 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

OYYAT – 76 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PASEU – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 25.000.000 adet paya karşılık 750 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

PASEU – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den BBB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

PENTA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PINSU – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

PSGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den BBB+(tr)’ye dürüldüğü açıklandı.

RGYAS – Cevizli Gayrimenkul Yatırım’ın şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usülde birleşmesine ilişkin işlemin tescil edildiği açıklandı.

SISE – Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın ödenmesi ardından cezanın iptali istemiyle dava açıldığı belirtildi.

SELEC – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 5.000.000 adet paya karşılık 600 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

TERA – Şirket faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu SPK tarafından açıklandı.

TATEN – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 20.000.000 adet paya karşılık 250 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

USAK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB-(tr)’den prD (tr) seviyesine düşürüldüğü açıklandı.

USAK – Şirket payları bugünden itibaren YİP’ye işlem görecek.

YKBNK – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi

ZERGY – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 28.481.914 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HEKTS – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 30 Eylül 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım bildirimlerinden derlenenler şöyle;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 373.606 adet pay 8,51 – 8,57 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 135,00 – 138,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALTNY – Hakan Altınay tarafından 12,80 TL fiyattan 29.898.749 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,00’e yükseldi.

AKHAN – Bank of America Corporation tarafından 27,53 – 27,93 TL fiyat aralığından 1.418.607 adet alış ve 2.485.163 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,84’e geriledi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 42,52 – 43,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 8,64 TL fiyattan 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,28’e yükseldi.

ALFAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 28,00 – 28,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000.000 adet pay 2,45 – 2,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORLS – Ziraat Portföy tarafından 1,72 TL fiyattan 3.476.493 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,87’ye geriledi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 97.296 adet pay 33,76 – 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 169,50 – 184,00 TL fiyat aralığından 235.263 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,64’e yükseldi.

BALSU – BG Holding tarafından 6,60 – 7,00 TL fiyat aralığından 7.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,03’e yükseldi.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 10,85 – 11,81 TL fiyat aralığından 698.291 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,00’ya yükseldi.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.199.434 adet pay 1,75 – 1,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 376.000 adet pay 5,31 TL fiyattan geri alındı.

CANTE – Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay tarafından 0,97 – 1,00 TL fiyat aralığından 25.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

CANTE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.015.001 adet pay 1,02 TL fiyattan geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 196.210 adet pay 4,70 – 4,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 5,91 – 6,02 TL fiyat aralığından 500.000 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’ın DMSAS’taki payı %45,51’e yükseldi.

DAPGM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000.000 adet pay 2,93 TL fiyattan geri alındı.

DOFRB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 71,50 TL fiyattan geri alındı.

DERHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.700.000 adet pay 1,49 – 1,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 104.510 adet pay 3,19 – 3,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKMDR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.388 adet pay 28,10 – 28,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.300.000 adet pay 7,50 – 7,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 93.546 adet pay 14,80 TL fiyattan geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 13,70 – 13,80 TL fiyat aralığından 550.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,94’e yükseldi.

EUYO – Bank of America Corporation tarafından 3,46 – 3,51 TL fiyat aralığından 24.966 adet alış ve 91.930 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,91’e geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 710.000 adet pay 13,07 – 13,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

FONET & AGESA – AGESA tarafından 4,26 TL fiyattan 1.100.000 adet FONET payı satılırken, AGESA’nın FONET’teki payı %2,98’e geriledi.

FORMT – Mustafa Sezen tarafından 0,98 – 1,00 TL fiyat aralığından 1.160.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,03’e yükseldi.

FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 11,20 – 11,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOLDA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 918.832 adet pay 7,63 – 8,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 412.543 adet pay 124,77 TL fiyattan geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.344.895 adet pay 4,65 – 4,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

HUNER – Bank of America Corporation tarafından 4,35 – 4,38 TL fiyat aralığından 16.818.491 adet alış ve 25.887.724 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,44’e geriledi.

INTET – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından 46,32 – 49,50 TL fiyat aralığından 340.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %79,04’e yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.224.596 adet pay 3,24 TL fiyattan geri alındı.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 5,82 – 5,84 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,42’ye yükseldi.

KRSTL – Bank of America Corporation tarafından 7,54 – 7,73 TL fiyat aralığından 904.571 adet alış ve 1.175.485 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,87’ye geriledi.

KRMDB – Ziraat Portföy tarafından 81,50 TL fiyattan 3.161.329 adet alış ve 3.190.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,13’e geriledi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.0006.380 adet pay 2,05 – 2,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 2,45 – 2,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 7,57 TL fiyattan geri alındı.

LIDER – Inveo Portföy tarafından 25.852.917 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

LIDER – Metin Barokas tarafından 6,82 – 8,41 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,33’e yükseldi.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 22,72 – 23,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 6,96 – 7,19 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.000 adet pay 11,33 – 11,59 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 37,10 – 37,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 499.450 adet pay 10,69 TL fiyattan geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 445.944 adet pay 38,55 TL fiyattan geri alındı.

MGROS – Bank of America Corporation tarafından 521,29 – 530,64 TL fiyat aralığından 1.727.227 adet alış ve 1.723.889 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,95’e yükseldi.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 420.000 adet pay 8,00 – 8,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 8,83 – 8,92 TL fiyat aralığından 338.498 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,21’e yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 23,78 – 24,64 TL fiyat aralığından 2.336.448 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %61,17’ye geriledi.

METEN – Halis Ezer tarafından 17,56 – 18,17 TL fiyat aralığından 311.302 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,00’e yükseldi.

NETGL – Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın tarafından 18,09 – 20,28 TL fiyat aralığından 3.552.978 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,24’e yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 494.790 adet pay 35,88 – 36,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 275.000 adet pay 6,05 – 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

PATEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.033 adet pay 13,00 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 30,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 8,00 TL fiyattan 6.800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,11’e yükseldi.

SSAAT – Hamza Kaya tarafından 26,20 – 27,06 TL fiyat aralığından 69.133 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,03’e yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 217.985 adet pay 7,10 – 7,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Bank of America Corporation tarafından 46,17 – 48,16 TL fiyat aralığından 13.671.740 adet alış ve 21.057.638 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,82’ye geriledi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 2,00 TL fiyattan geri alındı.

TGSAS – Serkan Leke tarafından 78,05 – 95,35 TL fiyat aralığından 92.085 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,45’e yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.232.500 adet pay 44,28 – 45,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.440.319 adet pay 5,55 TL fiyattan geri alındı.

VEYAS – Kazım Türker tarafından 74,35 TL fiyattan 66.500 adet pay alındı.

Bugün nakit temettü ödeyecek ve genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)