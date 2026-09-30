Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimlere göre 40 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi.

Günün en yüksek miktarlı işlemleri CANTE ve IZENR paylarında gerçekleşti. CANTE'de 18 milyon 15 bin 1 lot, IZENR'de ise 16 milyon 224 bin 596 lot geri alındı. Böylece yalnızca bu iki hissedeki geri alım miktarı 34,2 milyon lotu aştı.

DAPGM 5 milyon lotluk işlemle üçüncü sırada yer alırken, AKFGY 4 milyon lot, KOCMT ve TUKAS ise 3'er milyon lot geri alımla öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

30 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

30 Eylül 2026 tarihinde açıklanan geri alım işlemleri şöyle:

Hisse Geri alınan pay CANTE 18.015.001 lot IZENR 16.224.596 lot DAPGM 5.000.000 lot AKFGY 4.000.000 lot KOCMT 3.000.000 lot TUKAS 3.000.000 lot TRALT 2.232.500 lot KRVGD 2.006.380 lot DERHL 1.700.000 lot TUREX 1.440.319 lot GEDIK 1.344.895 lot ETILR 1.300.000 lot BLCYT 1.199.434 lot GOLDA 918.832 lot KONKA 741.006 lot ENERY 710.000 lot MERCN 499.450 lot NTHOL 494.790 lot MASFN 445.944 lot TEZOL 427.770 lot GRTHO 412.543 lot LXGYO 400.000 lot ARMGD 400.000 lot BORSK 376.000 lot AAGYO 373.606 lot MAVI 300.000 lot OYLUM 275.000 lot ALFAS 250.000 lot LMKDC 200.000 lot DAGI 196.210 lot AHGAZ 125.000 lot DCTTR 104.510 lot EGEGY 93.546 lot FADE 75.000 lot ORGE 70.000 lot PCILT 45.000 lot PATEK 40.033 lot DOFRB 30.000 lot LKMNH 29.000 lot EKDMR 27.388 lot

PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketlerin kendi paylarını piyasadan geri alması, dolaşımdaki pay miktarının azaltılması ve şirket yönetiminin hisse fiyatına ilişkin yaklaşımının izlenmesi açısından yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.

Ancak geri alım işlemleri tek başına hissenin gelecekteki fiyat performansına ilişkin garanti vermiyor. Yatırımcılar geri alım miktarının yanı sıra şirketin geri alım programının büyüklüğünü, işlemlerin gerçekleştirildiği fiyat aralığını ve geri alınan payların sermayeye oranını da takip ediyor.