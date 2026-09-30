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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde de devam etti. KAP'a yapılan açıklamalara göre 40 şirket kendi paylarında alım gerçekleştirirken, CANTE ve IZENR yüksek miktarlı işlemleriyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimlere göre 40 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi.

Günün en yüksek miktarlı işlemleri CANTE ve IZENR paylarında gerçekleşti. CANTE'de 18 milyon 15 bin 1 lot, IZENR'de ise 16 milyon 224 bin 596 lot geri alındı. Böylece yalnızca bu iki hissedeki geri alım miktarı 34,2 milyon lotu aştı.

DAPGM 5 milyon lotluk işlemle üçüncü sırada yer alırken, AKFGY 4 milyon lot, KOCMT ve TUKAS ise 3'er milyon lot geri alımla öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

30 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

30 Eylül 2026 tarihinde açıklanan geri alım işlemleri şöyle:

Hisse Geri alınan pay
CANTE 18.015.001 lot
IZENR 16.224.596 lot
DAPGM 5.000.000 lot
AKFGY 4.000.000 lot
KOCMT 3.000.000 lot
TUKAS 3.000.000 lot
TRALT 2.232.500 lot
KRVGD 2.006.380 lot
DERHL 1.700.000 lot
TUREX 1.440.319 lot
GEDIK 1.344.895 lot
ETILR 1.300.000 lot
BLCYT 1.199.434 lot
GOLDA 918.832 lot
KONKA 741.006 lot
ENERY 710.000 lot
MERCN 499.450 lot
NTHOL 494.790 lot
MASFN 445.944 lot
TEZOL 427.770 lot
GRTHO 412.543 lot
LXGYO 400.000 lot
ARMGD 400.000 lot
BORSK 376.000 lot
AAGYO 373.606 lot
MAVI 300.000 lot
OYLUM 275.000 lot
ALFAS 250.000 lot
LMKDC 200.000 lot
DAGI 196.210 lot
AHGAZ 125.000 lot
DCTTR 104.510 lot
EGEGY 93.546 lot
FADE 75.000 lot
ORGE 70.000 lot
PCILT 45.000 lot
PATEK 40.033 lot
DOFRB 30.000 lot
LKMNH 29.000 lot
EKDMR 27.388 lot

PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketlerin kendi paylarını piyasadan geri alması, dolaşımdaki pay miktarının azaltılması ve şirket yönetiminin hisse fiyatına ilişkin yaklaşımının izlenmesi açısından yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.

Ancak geri alım işlemleri tek başına hissenin gelecekteki fiyat performansına ilişkin garanti vermiyor. Yatırımcılar geri alım miktarının yanı sıra şirketin geri alım programının büyüklüğünü, işlemlerin gerçekleştirildiği fiyat aralığını ve geri alınan payların sermayeye oranını da takip ediyor.

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