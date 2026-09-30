Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde de devam etti. KAP'a yapılan açıklamalara göre 40 şirket kendi paylarında alım gerçekleştirirken, CANTE ve IZENR yüksek miktarlı işlemleriyle listenin ilk sırasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimlere göre 40 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi.
Günün en yüksek miktarlı işlemleri CANTE ve IZENR paylarında gerçekleşti. CANTE'de 18 milyon 15 bin 1 lot, IZENR'de ise 16 milyon 224 bin 596 lot geri alındı. Böylece yalnızca bu iki hissedeki geri alım miktarı 34,2 milyon lotu aştı.
DAPGM 5 milyon lotluk işlemle üçüncü sırada yer alırken, AKFGY 4 milyon lot, KOCMT ve TUKAS ise 3'er milyon lot geri alımla öne çıkan şirketler arasında yer aldı.
30 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
30 Eylül 2026 tarihinde açıklanan geri alım işlemleri şöyle:
|Hisse
|Geri alınan pay
|CANTE
|18.015.001 lot
|IZENR
|16.224.596 lot
|DAPGM
|5.000.000 lot
|AKFGY
|4.000.000 lot
|KOCMT
|3.000.000 lot
|TUKAS
|3.000.000 lot
|TRALT
|2.232.500 lot
|KRVGD
|2.006.380 lot
|DERHL
|1.700.000 lot
|TUREX
|1.440.319 lot
|GEDIK
|1.344.895 lot
|ETILR
|1.300.000 lot
|BLCYT
|1.199.434 lot
|GOLDA
|918.832 lot
|KONKA
|741.006 lot
|ENERY
|710.000 lot
|MERCN
|499.450 lot
|NTHOL
|494.790 lot
|MASFN
|445.944 lot
|TEZOL
|427.770 lot
|GRTHO
|412.543 lot
|LXGYO
|400.000 lot
|ARMGD
|400.000 lot
|BORSK
|376.000 lot
|AAGYO
|373.606 lot
|MAVI
|300.000 lot
|OYLUM
|275.000 lot
|ALFAS
|250.000 lot
|LMKDC
|200.000 lot
|DAGI
|196.210 lot
|AHGAZ
|125.000 lot
|DCTTR
|104.510 lot
|EGEGY
|93.546 lot
|FADE
|75.000 lot
|ORGE
|70.000 lot
|PCILT
|45.000 lot
|PATEK
|40.033 lot
|DOFRB
|30.000 lot
|LKMNH
|29.000 lot
|EKDMR
|27.388 lot
PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Şirketlerin kendi paylarını piyasadan geri alması, dolaşımdaki pay miktarının azaltılması ve şirket yönetiminin hisse fiyatına ilişkin yaklaşımının izlenmesi açısından yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.
Ancak geri alım işlemleri tek başına hissenin gelecekteki fiyat performansına ilişkin garanti vermiyor. Yatırımcılar geri alım miktarının yanı sıra şirketin geri alım programının büyüklüğünü, işlemlerin gerçekleştirildiği fiyat aralığını ve geri alınan payların sermayeye oranını da takip ediyor.