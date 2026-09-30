Borsa İstanbul'da 30 Eylül 2026 Çarşamba günü üç şirket nakit temettü dağıtıyor. DESA, KIMMR ve TUPRS hisselerinde temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi yapılırken, pay başına ödenecek brüt ve net temettü tutarları ile temettü sonrası teorik fiyatlar belli oldu.

DESA TEMETTÜ ÖDEMESİ

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA), bugün yatırımcılarına hisse başına brüt 0,0840 TL (0,0840336 TL), net 0,0714 TL (0,0714285 TL) temettü ödeyecek.

DESA hissesi 29 Eylül seansını 8,82 TL'den tamamladı. Temettü ödemesinin ardından hissenin teorik fiyatı 8,735 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

KIMMR TEMETTÜ ÖDEMESİ

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) tarafından hisse başına brüt 0,2083 TL (0,2083333 TL), net 0,1771 TL (0,1770833 TL) nakit temettü ödenecek.

KIMMR'nin 10,96 TL olan önceki kapanış fiyatına karşılık temettü ödemesi sonrası teorik fiyatı 10,751 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TUPRS TEMETTÜ ÖDEMESİ

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), bugün üç şirket arasındaki en yüksek hisse başına nakit temettü ödemesini gerçekleştirecek.

TUPRS yatırımcılarına hisse başına brüt 6,7470 TL (6,7469533 TL), net 5,7349 TL (5,7349103 TL) temettü ödenecek.

Önceki işlem gününü 383,25 TL'den tamamlayan TUPRS hissesinde temettü ödemesi sonrası teorik fiyat 376,503 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATI NEDEN DÜZELTİLİYOR?

Nakit temettü dağıtımında şirketten çıkan nakit tutarı nedeniyle payın fiyatında hak kullanım gününde teknik düzeltme yapılıyor. Bu kapsamda önceki kapanış fiyatından brüt temettü tutarı dikkate alınarak teorik fiyat hesaplanıyor.

Dolayısıyla temettü günü hisse fiyatında görülen bu teknik fark, tek başına hissede piyasa kaynaklı bir değer kaybı yaşandığı anlamına gelmiyor.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

30 Eylül'deki temettü ödemelerinden yararlanabilmek için yatırımcıların 29 Eylül 2026 seans kapanışında ilgili şirketin paylarına sahip olması gerekiyor.

Temettü hakkı kazanıldıktan sonra yatırımcının 30 Eylül'de hissesini satması, hak kazanılan temettünün alınmasına engel olmuyor. Nakit ödeme, takas sürecinin ardından yatırım hesabına yansıtılıyor.